Время волшебства: какие подарки нашли под новогодней елкой звездные дети

Каждый день новогодних каникул — повод для того, чтобы бежать к елке на поиски подарков.

В Cтарый Новый год «Летидор» решил провести ревизию презентов, которые Дед Мороз принес детям знаменитостей.

Алиса (дочь Алены Шишковой и Тимати)

Instagram@missalena.92 4-летняя дочь известной модели и рэпера начала получать подарки еще в начале декабря. Как рассказала бабушка Алисы в своем «Инстаграме», девочка накануне написала Деду Морозу письмо, положила его на подоконник, а утром, конечно же, его уже не было.

Как только семья закончила наряжать елку, в дверь Тимати раздался звонок. На пороге квартиры Алиса обнаружила несколько подарочных коробок разного размера, в одной из которых дочь рэпера обнаружила говорящего попугая.

Если вы считаете, что Тимати, Алена Шишкова и Симона Яковлевна уж слишком разбаловали девочку, рекомендуем вам досмотреть видео до конца. Для ленивых «Летидор» сообщает: на вопрос папы «Это Дед Мороз все подарки тебе принес?», Алиса ответила: «Это все нам».

А для меня самым главным подарком была последняя фраза Алисы, это значит — мы на правильном пути!🙏❤️

написала бабушка Алисы.

Алла-Виктория и Мартин (дети Филиппа Киркорова)

Instagram@fkirkorov

Новый год — это не только подарки, но и большущая порция новогодних впечатлений, подумал Филипп Киркоров и превратил праздники своих детей в самую настоящую сказку.

Во-первых, в гости к Алле-Виктории и Мартину пришел Дедушка Мороз со Снегурочкой (разумеется, без стихотворений и песен не обошлось).

Во-вторых, волшебники пожаловали в дом к Филиппу Киркорову не одни, а в компании с символом года — поросенком.

В-третьих, ребятам посчастливилось прокатиться в санях самого Деда Мороза и погладить настоящего оленя.

Согласитесь, после такой «программы» любой подарок станет волшебным.

Ариела, Лея (дочери Оксаны Самойловой и Джигана)

Instagram@samoylovaoxana

Красивая елка в доме подразумевает сказочное новогоднее представление для детей, не правда ли? В семье рэпера Джигана праздник проходит именно по такому сценарию.

Джиган, его жена Оксана и дочери Ариела, Лея, Майя только-только отпраздновали новоселье, нарядили шикарную лесную красавицу и в Новый год встречали особо важных гостей — Деда Мороза и волшебного эльфа, которые пожаловали на оленьей упряжке.

Как признавалась Оксана Самойлова в своем «Инстаграме» сценарий сказки она сочинила сама:

Получилось настолько правдоподобно и в тоже время сказочно)))🔮а главное поучительно)))😭👌имейте ввиду Дед Мороз все видит и все знает))) даже про Леины шалости)))😂надеемся это сработает)))🎄❄️🎅

Ариеле Дедушка Мороз посоветовал более усердно работать над развитием собственных талантов, а Лее — хорошо вести себя и во всем слушаться маму и папу, а младшей.

После того как девочки вручили волшебнику свои собственные подарки, дочери Джигана смогли посмотреть, что их ждало под елкой. А под елкой Ариела и Лея обнаружили то, о чем мечтает, наверно, каждая девочка — набор кукол LOL, а также наборы Barbie.

Александр (сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко)

Instagram@rudkovskayaofficial

Как и в прошлые годы, новогодние праздники для Евгения Плющенко и его близких выдались одновременно праздничными и трудовыми. Новый год, день рождения Яны Рудковской, 6-летие самого Саши и, конечно же, ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», в которых задействована вся звездная семья. Стоит ли сомневаться, что при такой занятости подарков у Гном Гномыча под елкой было более чем достаточно.

Судя по коробкам и пакетам, друзья семьи подготовили для 6-летнего фигуриста разнообразные подарки. Можно заметить, что под шикарной елкой Сашу ждали игрушки, брендовая одежда, аксессуары.

Ну а главный подарок — чистый прокат — юный Плющенко подарил себе сам, безупречно исполнив все свои роли в ледовых шоу (между прочим, Саша откатал 16 шоу «Лебединое озеро» в Москве, и 13 — в Санкт-Петербурге!).

Мия (дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского)

Instagram@ritadakota

Что подарить на Новый год полуторагодовалому ребенку, точно знает Влад Соколовский. Известный певец презентовал маленькой дочери на праздники первые в ее жизни санки!

В своем «Инстаграме» бывший муж Риты Дакоты показал первые впечатления малышки Мии от презента.

Певец признался, что поначалу девочка не поняла, что такое санки и для чего они нужны, но потом, когда оказалась в них, прониклась к зимней забаве.

Не удивимся, если на будущий праздник Влад-любитель серфинга подарит своей малышке первую в ее жизни доску.

Мия (дочь Полины Гагариной)

Instagram@gagara1987

Если полуторагодовалая дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского на Новый год получила свой первый зимний персональный транспорт (санки), то ее ровесницу Мию, дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, на Новый год ждал сюрприз-впечатление.

В начале января малышка впервые побывала на выступлении мамы!

О реакции дочери на вид мамы на сцене известный фотограф рассказал в своем «Инстаграме»:

Надо сказать, что в целом, ей понравилось, разве что Интро было громким и нагнетающим, а в остальном мы прыгали, плясали, смеялись, кружились, кричали «хойосяя песня» и всячески выражали одобрение.

К слову, малышка уже научилась выговаривать фамилию мамы. Так что будем считать, что Мия к походам на большие концерты Полины Гагариной официально готова!

Герман (сын Екатерины Шпицы)

Instagram@katerinashpitsa

На Новый год 6-летнего сына известной актрисы ждал самый настоящий сюрприз. Нет, под елкой в семье Екатерины Шпицы лежал не навороченный супергерой или смартфон (хотя, может быть, и они были в горе подарков), а театр теней.

Буквально за несколько часов до Нового года Екатерина Шпица опубликовала в своем «Инстаграме» видео, на котором запечатлен процесс подготовки подарка-представления для мальчика.

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Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

30 Дек 2018 в 1:44 PST К ночи я перестала хрипеть наконец-то, вашему вниманию тайная репетиция, пока сын спит:)

написала звездная мама.

Как мальчик отреагировал на такой презент, Екатерина не рассказала. Но «Летидор» уверен, что заядлому театралу (а Герман сопровождает маму на многие мероприятия) не может не понравиться представление теней. Тем более в исполнении любимой мамы.

Иван (сын Тутты Ларсен)

Instagram@larsentut

По всей видимости, известная телеведущая принадлежит к тому типу родителей, которые считают, что подарок на Новый год должен быть одновременно техничным и интеллектуальным.

Одним из подарков 3-летнего сына Тутты Ларсен стал говорящий робот.

Утром 1 января маленький Ваня вел с новым гаджетом задушевные беседы, рассказывая о том, что делают птицы зимой и как себя ведут, когда наступает лето. Забегая вперед скажем, что робот смог оценить далеко не все рассуждения юного умника.

Новогоднее утро трехлетнего интеллектуала:). Робот Емеля — дурак со своими примитивными загадками! Не понял ванины глубокие мысли!

написала Тутта Ларсен в своем «Инстаграме».

«Летидор» уверен, что за несколько дней новогодних каникул Ваня и его новый друг смогли найти общий язык.

Богдан (сын Алены Водонаевой)

Instagram@alenavodonaeva

Мы уже не раз писали о том, что сын Алены Водонаевой растет очень серьезным и вдумчивым мальчиком. Стоит ли удивляться, что 8-летний Богдан попросил у своей звездной мамы на Новый год совсем «не детский» подарок.

За несколько дней до праздника в своем «Инстаграме» известная телеведущая рассказала о пожеланиях своего сына относительно праздничного презента:

О том, как меня разводят на деньги. Попросил на Новый год подарить ему деньги 🎄💰 В прошлом году пожелания были ещё детскими.

На самом деле, ничего удивительно в таком желании мы не видим. В интервью «Летидору» Алена Водонаева рассказывала, что учит Богдана правильному отношению к деньгам. Мало того, мальчик уже заработал свой первый гонорар, продавая кейсы на телефон, дизайн которых придумал он сам.

Готовы поспорить, что полученные на праздник от мамы деньги, второклассник инвестирует в развитие собственного бизнеса.

В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены

Фото: Instagram@rudkovskayaofficial

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