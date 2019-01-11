В Ярославле продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» в Ярославле сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому району совместно с представителями Общественного совета пришли в детский дом в Ленинском районе г. Ярославля и поздравили воспитанников с Новым годом.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции перевоплотились в сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочку.

Гости вместе с детьми организовали веселые подвижные игры, хороводы, спели Новогодние песенки. Сказочные герои рассказали о необходимости соблюдения правил безопасного поведения и подарили ребятам сладкие подарки.

Такие встречи всегда радуют и детей и взрослых, создавая праздничное настроение.