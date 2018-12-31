В Вяземском районе стражи правопорядка присоединились ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках акции сотрудники полиции ОМВД России по Вяземскому району поздравили с новогодними праздниками более 70 юных горожан.

По сложившейся традиции в преддверии Нового Года и Рождественских праздников стражи правопорядка перевоплотились в сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочку и на полицейской машине отправились в новогодний патруль.

Они посетили семьи сотрудников полиции, семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию и семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

С каждым ребенком Дед Мороз и Снегурочка разыграли небольшую поздравительную сценку и подарили подарок. Дети очень радовались сказочным гостям, наперебой рассказывали стихи, разгадывали новогодние загадки, пели песни и водили хороводы. Ребята подарили гостям подготовленные заранее нарисованные рисунки на новогоднюю тематику. Не остались без внимания мальчишки и девчонки во дворах, в парках, на детских площадках: каждый ребенок получил много положительных эмоций и сладкий подарок.

В ходе поздравлений сказочные персонажи напомнили детям о законопослушном поведении, о правилах личной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения на дорогах и о мерах пожарной безопасности.