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В Вяземском районе стражи правопорядка присоединились ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 300 23 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В рамках акции сотрудники полиции ОМВД России по Вяземскому району поздравили с новогодними праздниками более 70 юных горожан.
По сложившейся традиции в преддверии Нового Года и Рождественских праздников стражи правопорядка перевоплотились в сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочку и на полицейской машине отправились в новогодний патруль.
Они посетили семьи сотрудников полиции, семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию и семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.
С каждым ребенком Дед Мороз и Снегурочка разыграли небольшую поздравительную сценку и подарили подарок. Дети очень радовались сказочным гостям, наперебой рассказывали стихи, разгадывали новогодние загадки, пели песни и водили хороводы. Ребята подарили гостям подготовленные заранее нарисованные рисунки на новогоднюю тематику. Не остались без внимания мальчишки и девчонки во дворах, в парках, на детских площадках: каждый ребенок получил много положительных эмоций и сладкий подарок.
В ходе поздравлений сказочные персонажи напомнили детям о законопослушном поведении, о правилах личной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения на дорогах и о мерах пожарной безопасности.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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Другое , Автоспорт , Наука , Наука и техника , Общество , Тюменская Область
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