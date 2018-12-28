В Тюменской области состоялся новогодний праздник для детей сотрудников полиции

В рамках Всероссийской акции «Полицейский дед Мороз» состоялся новогодний праздник для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, находящихся в командировках в Северокавказском регионе, а также из многодетных семей. Данное мероприятие организовано УМВД России по Тюменской области совместно с региональным Общественным советом и Советом ветеранов правоохранительной и военной службы.

Во дворце культуры «Нефтяник» детей ждал настоящий сюрприз. Прибывающих гостей встречали герой детского сайта Капитан Помогайкин и Дед Мороз. Далее для присутствующих была показана сказка «Волшебник Изумрудного города».

Собравшиеся с удовольствием фотографировались с Дедом Морозом и Капитаном Помогайкиным. В преддверии Нового года они желали счастья и здоровья родным и близким детей, а ребятам успехов и отличных оценок в учебе, надежных друзей, а самое главное — безопасных каникул.