В Тверской области Полицейский Дед Мороз побывал в гостях у семей, находящиеся в сложной жизненной ситуации

Поздравить ребятишек с новогодними и рождественскими праздниками приехали Дед Мороз, инспектор ПДН и представитель Общественного совета.

Главный новогодний герой вместе с общественниками пришли в гости к семьям, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов. Настоящим волшебством стало для детей то, что Дедушка Мороз приехал их поздравить на настоящем патрульном автомобиле. Глаза ребят светились от счастья, когда волшебник из своего сказочного мешка доставал кукол, конструкторы, настольные игры и сладкие сюрпризы. В праздничной атмосфере малыши исполнили для сказочных гостей подготовленные стихи и песни.

Стражи правопорядка провели с родителями профилактические беседы, чтобы в новом году они больше уделяли внимания здоровому образу жизни и воспитанию своих детей.