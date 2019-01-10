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В Смоленске Полицейский Дед Мороз поздравил ребят с наступившим Новым годом 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 384 13 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» проводится в регионе не первый год и уже стала традиционной.
Сотрудники УМВД России по городу Смоленску перевоплотились в главных героев новогоднего праздника — Деда Мороза и Снегурочку и посетили ребят из многодетных семей, а также детей инвалидов военной травмы.
Для всех участников акции полицейские провели увлекательные конкурсы. Мальчики и девочки с интересом разгадывали загадки, исполняли новогодние песни, с задором рассказывали подготовленные стихотворения.
Все дети получили новогодние подарки от Снегурочки и Полицейского Деда Мороза. Сказочные герои напомнили ребятам о правилах безопасного поведения, а также пожелали им здоровья и удачи в новом году. Ребята пообещали хорошо себя вести и радовать родителей.
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