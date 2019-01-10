В Смоленске Полицейский Дед Мороз поздравил ребят с наступившим Новым годом

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» проводится в регионе не первый год и уже стала традиционной.

Сотрудники УМВД России по городу Смоленску перевоплотились в главных героев новогоднего праздника — Деда Мороза и Снегурочку и посетили ребят из многодетных семей, а также детей инвалидов военной травмы.

Для всех участников акции полицейские провели увлекательные конкурсы. Мальчики и девочки с интересом разгадывали загадки, исполняли новогодние песни, с задором рассказывали подготовленные стихотворения.

Все дети получили новогодние подарки от Снегурочки и Полицейского Деда Мороза. Сказочные герои напомнили ребятам о правилах безопасного поведения, а также пожелали им здоровья и удачи в новом году. Ребята пообещали хорошо себя вести и радовать родителей.