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В Республике Алтай Полицейский Дед Мороз совместно с общественниками посетил семьи стоящие на профилактическом учете 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 387 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» уже на протяжении нескольких лет онгудайские полицейские поздравляют детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с новогодними праздниками.
В этом году в канун Рождества стражи порядка навестили семьи состоящие на профилактическом учете, проживающие в трех селах Онгудайского района — Купчегень, Онгудай, Шашикман.
Участковый уполномоченный полиции Алтын-Сай Судуева вместе с представителем Общественного совета и главным сказочным персонажем Нового года Дедом Морозом посетили по месту жительства 14 семей, состоящих на учете в Отделении МВД России по Онгудайскому району.
Стражи правопорядка поздравили детей с наступившим Новым Годом и Рождеством. Вместе с Полицейским Дедом Морозом ребятишки помогли Пяточку, символу наступающего года, прочитать «магические правила» поведения в быту, а также выучили всем знакомое детское стихотворение «Что такое хорошо, что такое плохо».
Каждый ребенок получил сладкий подарок и красочные брошюры о правилах поведения на улице и сети Интернет.
Полицейские, показав многогранность своей профессии, подарили хорошее настроение всем участникам акции. Стражи порядка надеются, что благодаря их визиту, дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, снова поверят в чудеса, а ощущение новогоднего чуда у них останется надолго.
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Другое , Общество , Политика , Тюменская Область
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