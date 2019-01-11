В Республике Алтай Полицейский Дед Мороз совместно с общественниками посетил семьи стоящие на профилактическом учете

В рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» уже на протяжении нескольких лет онгудайские полицейские поздравляют детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с новогодними праздниками.

В этом году в канун Рождества стражи порядка навестили семьи состоящие на профилактическом учете, проживающие в трех селах Онгудайского района — Купчегень, Онгудай, Шашикман.

Участковый уполномоченный полиции Алтын-Сай Судуева вместе с представителем Общественного совета и главным сказочным персонажем Нового года Дедом Морозом посетили по месту жительства 14 семей, состоящих на учете в Отделении МВД России по Онгудайскому району.

Стражи правопорядка поздравили детей с наступившим Новым Годом и Рождеством. Вместе с Полицейским Дедом Морозом ребятишки помогли Пяточку, символу наступающего года, прочитать «магические правила» поведения в быту, а также выучили всем знакомое детское стихотворение «Что такое хорошо, что такое плохо».

Каждый ребенок получил сладкий подарок и красочные брошюры о правилах поведения на улице и сети Интернет.

Полицейские, показав многогранность своей профессии, подарили хорошее настроение всем участникам акции. Стражи порядка надеются, что благодаря их визиту, дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, снова поверят в чудеса, а ощущение новогоднего чуда у них останется надолго.