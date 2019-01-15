В поселке Ванино Хабаровского края Полицейский Дед Мороз подарил детям «Новогоднюю сказку»

В рамках социальной акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы группы по делам несовершеннолетних Ванинского ЛО МВД России на транспорте подарили детям, находящимся в приюте «Ванинского Центра социальной помощи семье и детям», красочное представление.

Полицейские, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки провели с ребятами интересные конкурсы и поиграли в тематические игры. Ребята основательно подготовились к встрече с любимыми сказочными персонажами, рассказали праздничные стихи, спели песни и показали тематические танцевальные номера. Растроганный от теплого приема, сказочный герой одарил каждого сладкими подарками.

В завершении встречи полицейские напомнили детям о правилах поведения на железной дороге и в быту. Завершилась новогодняя сказка фотосессией с любимыми сказочными героями.