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В поселке Ванино Хабаровского края Полицейский Дед Мороз подарил детям «Новогоднюю сказку» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 406 39 минут назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В рамках социальной акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы группы по делам несовершеннолетних Ванинского ЛО МВД России на транспорте подарили детям, находящимся в приюте «Ванинского Центра социальной помощи семье и детям», красочное представление.
Полицейские, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки провели с ребятами интересные конкурсы и поиграли в тематические игры. Ребята основательно подготовились к встрече с любимыми сказочными персонажами, рассказали праздничные стихи, спели песни и показали тематические танцевальные номера. Растроганный от теплого приема, сказочный герой одарил каждого сладкими подарками.
В завершении встречи полицейские напомнили детям о правилах поведения на железной дороге и в быту. Завершилась новогодняя сказка фотосессией с любимыми сказочными героями.
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Другое , Общество , Политика , Тюменская Область
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