В Доме офицеров Белогорского гарнизона состоится армейский смотр-конкурс Дед Морозов

Дед Морозы продемонстрируют подготовку новогодней формы одежды, готовность провести праздничные мероприятия и других навыках необходимых современному новогоднему волшебнику.

В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области спланирована большая программа проведения новогодних праздников для семей военнослужащих и жителей г. Белогорска. Одно из самых необычных праздничных мероприятий будет смотр-конкурс Дед Морозов воинских частей гарнизона.

Дед Морозы продемонстрируют подготовку новогодней формы одежды, готовность провести праздничные мероприятия и других навыках необходимых современному новогоднему волшебнику. Увидеть смотр армейских Дед Морозов смогут все желающие 3 января. Начало мероприятия в 10:30.

5 января с 10:30 состоится часовая литературно-познавательная программа «Рождественские посиделки».

6 января с 15:00 состоится концертно-театрализованная программа «Ночь перед Рождеством». В тот же день с 14:00 стартует рождественский блиц-турнир по шахматам.

7 января с 10:30 до 12:00 состоится праздничная концертная программа «Рождественские чудеса».

Ежедневно до 4 января будет работать выставка художественно-прикладного искусства «Новогодний вернисаж» и иллюстрированные книжные выставки «Здравствуй, Новый год!», «Рождество» и «Новогодние открытки».

Уточняющие вопросы можно узнать по номеру 5-56-45.