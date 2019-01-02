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В Доме офицеров Белогорского гарнизона состоится армейский смотр-конкурс Дед Морозов 

ТК «Звезда» + ещё 313 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Дед Морозы продемонстрируют подготовку новогодней формы одежды, готовность провести праздничные мероприятия и других навыках необходимых современному новогоднему волшебнику.
В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области спланирована большая программа проведения новогодних праздников для семей военнослужащих и жителей г. Белогорска. Одно из самых необычных праздничных мероприятий будет смотр-конкурс Дед Морозов воинских частей гарнизона.
Дед Морозы продемонстрируют подготовку новогодней формы одежды, готовность провести праздничные мероприятия и других навыках необходимых современному новогоднему волшебнику. Увидеть смотр армейских Дед Морозов смогут все желающие 3 января. Начало мероприятия в 10:30.
5 января с 10:30 состоится часовая литературно-познавательная программа «Рождественские посиделки».
6 января с 15:00 состоится концертно-театрализованная программа «Ночь перед Рождеством». В тот же день с 14:00 стартует рождественский блиц-турнир по шахматам.
7 января с 10:30 до 12:00 состоится праздничная концертная программа «Рождественские чудеса».
Ежедневно до 4 января будет работать выставка художественно-прикладного искусства «Новогодний вернисаж» и иллюстрированные книжные выставки «Здравствуй, Новый год!», «Рождество» и «Новогодние открытки».
Уточняющие вопросы можно узнать по номеру 5-56-45.
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