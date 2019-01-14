В Амурской области Полицейский Дед Мороз порадовал подарками детей из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей

Полицейские Приамурья не перестают дарить новогоднее чудо юным амурчанам. В канун празднования Старого нового года сотрудники ОМВД России по Тамбовскому району перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. Благодаря им, окунуться в праздничную атмосферу смогли 37 детей. Это ребята, воспитывающиеся в неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семьях, проживающих в селах Новоалександровка, Козьмодемьяновка, Тамбовка, Лиманное.

Появление Полицейского Деда Мороза вызвало у детей непередаваемый восторг. Они с удовольствием рассказывали главным новогодним персонажам о своей жизни и успехах, читали стихи и пели песни. Каждый ребенок получил от Деда Мороза сладкий подарок. Шести малообеспеченным семьям, вручены продуктовые наборы. Также сотрудники полиции собрали для ребят одежду и игрушки, которые им вручил Дед Мороз.

Также Полицейский Дед Мороз подарил новогоднее чудо и воспитанникам военно-спортивного клуба «Шторм». Двадцать несовершеннолетних состоят на профилактических учетах и в «группах риска». Сначала Дед Мороз и Снегурочка побеседовали с ребятами, обратив их внимание на недопущение совершения противоправных деяний. А после подарили девочкам и мальчикам сладкие подарки. Для своих гостей воспитанники военно-спортивного клуба «Шторм» подготовили показательные выступления. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.