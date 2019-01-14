Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе
Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе

В Амурской области Полицейский Дед Мороз порадовал подарками детей из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 403 34 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Полицейские Приамурья не перестают дарить новогоднее чудо юным амурчанам. В канун празднования Старого нового года сотрудники ОМВД России по Тамбовскому району перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. Благодаря им, окунуться в праздничную атмосферу смогли 37 детей. Это ребята, воспитывающиеся в неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семьях, проживающих в селах Новоалександровка, Козьмодемьяновка, Тамбовка, Лиманное.
Появление Полицейского Деда Мороза вызвало у детей непередаваемый восторг. Они с удовольствием рассказывали главным новогодним персонажам о своей жизни и успехах, читали стихи и пели песни. Каждый ребенок получил от Деда Мороза сладкий подарок. Шести малообеспеченным семьям, вручены продуктовые наборы. Также сотрудники полиции собрали для ребят одежду и игрушки, которые им вручил Дед Мороз.
Также Полицейский Дед Мороз подарил новогоднее чудо и воспитанникам военно-спортивного клуба «Шторм». Двадцать несовершеннолетних состоят на профилактических учетах и в «группах риска». Сначала Дед Мороз и Снегурочка побеседовали с ребятами, обратив их внимание на недопущение совершения противоправных деяний. А после подарили девочкам и мальчикам сладкие подарки. Для своих гостей воспитанники военно-спортивного клуба «Шторм» подготовили показательные выступления. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейский Дед Мороз встретился с детьми из социально-реабилитационных учреждений в Приморье В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции организовали мастер-класс для воспитанников подшефного детского дома Подведены итоги мероприятий по контролю качества пищевых продуктов в предпраздничные и праздничные дни
Комментарии
Другое , Общество , Политика , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России338
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе307
Почему россияне выступают за отставку правительства916
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол4
Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря1
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
02:23
Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря
Конфликты Армия
04:50
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
В мире СНГ
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение