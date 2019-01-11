Сотрудники УМВД России по г. Саранск в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» продолжают дарить подарки малышам

Стражи правопорядка, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, посещают многодетные семьи, детские дома, учреждения социальной защиты, а также детей сотрудников органов внутренних дел.

Ежегодно в благотворительной акции принимают участие сотрудники УМВД России по го Саранск. Особое внимание они стараются уделять малышам из многодетных семей, в том числе своих коллег. Стражи правопорядка вместе со сказочными гостями с удовольствием приходят в дома, где их принимают с теплотой и горящими глазами. В каждой квартире ребята с волнением рассказывают стихи, поют песенки, отгадывают загадки и шарады, получая за свои выступления из рук Дедушки Мороза долгожданные сладкие подарки. Помимо этого, гости в игровой форме проводят с ребятами беседу о правилах безопасного поведения на улицах города, в учебных и дошкольных учреждениях и дома, а также советуют вести себя в следующем году хорошо и получать только положительные отметки за учебу.