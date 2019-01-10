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Сотрудники ОМВД России по Лотошинскому району провели акцию «Полицейский дед Мороз» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 385 15 часов назад
Фото: Земля К
Сотрудники ОМВД России по Лотошинскому району в рамках ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, расположенный в д. Ошейкино.
Цель акции — оказание помощи детям, находящимся в сложном социальном положении, создание праздничного настроения, формирование положительного имиджа сотрудников полиции.
Полицейские поздравили детей с Новым годом, пожелали им счастья, радости, расти здоровыми, послушными. Стражи порядка в костюмах Деда Мороза и Снегурочки слушали стихи, рассказанные ребятами, пели с детьми новогодние песни. Всего в мероприятии приняло участие более 30 детей.
В завершение мероприятия дети и руководство социального центра поблагодарили гостей за заботу и внимание, поздравили с праздниками.
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Другое , Общество , Политика , Тюменская Область
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