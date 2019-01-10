Полицейские МУ МВД России «Ногинское» приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МУ МВД России «Ногинское» провели ряд мероприятий с целью создания праздничного настроения для детей, а также формирования положительного имиджа сотрудников полиции.

Полицейские МУ МВД совместно с членами Общественного совета организовали и провели новогодний праздник для 310 детей сотрудников. В ходе мероприятия ребята смотрели сказочное представление, водили хороводы вокруг елки.

Полицейский Дед Мороз со снегурочкой в рамках акции также с поздравлениями и подарками посетили 10 многодетных семей сотрудников.

В социально-реабилитационном центре г.о. Богородский для 40 воспитанников было организовано праздничное представление. Сотрудники полиции, председатель Общественного совета при МУ МВД Олег Волчков и представители совета ветеранов МУ МВД поздравили всех собравшихся с праздниками, пожелали удачи и счастья, вручили новогодние подарки.

Во время праздничных мероприятий полицейские напомнили ребятам о правилах личной безопасности в период зимних каникул и вручили профилактические памятки.

В завершение встречи каждый ребенок получил от Полицейского Деда Мороза сладкое угощение.