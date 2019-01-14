Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Полицейские и общественники в Пермском крае поздравляют малышей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, с новогодними праздниками 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 400 12 минут назад
Фото: Letidor.ru
В дни школьных каникул в рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» совместно с членами Общественного совета провели новогоднее мероприятие для детей сотрудников органов внутренних дел и посетили семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
В сосновом бору малышей ждала наряженная новогодняя красавица-ель, а стражи правопорядка, в образах Деда Мороза и Снегурочки, приехали на снегоходе, чем вызвали восторг и радость детей. На поляне все дружно водили хоровод и весело исполняли песни на новогоднюю тематику. Также ребята порадовали Дедушку Мороза любимыми стихотворениями, за что получили подарки.
Кроме того, полицейские посетили семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Главные герои Нового года поздравили детей и их родителей с праздниками. Сотрудники органов внутренних дел пожелали ребятам хорошего поведения и вручили сладкие подарки, а их папам и мамам напомнили о необходимости соблюдения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Сотрудники отдела МВД России по Чердынскому району совместно с представителями Общественного совета и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав навестили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Дети с радостью и блеском в глазах встретили у себя дома сказочных героев, рассказав долгожданным гостям новогодние стихотворения и спев любимые песни.
Полицейские напомнили детишкам, что нужно следить за сохранностью своего имущества и соблюдать меры личной безопасности в общественных местах и в быту.
Гости поздравили ребят и их родителей с Новым годом, пожелали успехов в учебе, здоровья, исполнения всех заветных желаний, подарив каждому сладкий подарок. Мальчишки и девчонки поблагодарили стражей порядка за встречу, подарки и пригласили Снегурочку с Дедом Морозом в гости в следующем году, пообещав прилежно себя вести и хорошо учиться.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Павел Прилучный и Агата Муцениеце устроили сыну роскошный день рождения в стиле ниндзя Звезда «Молодежки» Анна Михайловская делится фото зимней поездки с сыном по Италии Минобрнауки выделит более 600 млн рублей на поиск опасной для детей информации в Сети
Комментарии
Другое , Общество , Политика , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области371
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине139
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови51
В московском метро произошла поножовщина56
Фото: Смертельный взрыв в Шахтах8
Видео
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:08
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине
В мире Украина
00:34
В Москву пришла оттепель
Погода Новости Москвы
01:54
Пропавшая год назад школьница нашлась в роддоме
Общество Происшествия
01:41
Больница, в которую страшно заходить
Общество
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение