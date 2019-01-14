Полицейские и общественники в Пермском крае поздравляют малышей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, с новогодними праздниками

В дни школьных каникул в рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» совместно с членами Общественного совета провели новогоднее мероприятие для детей сотрудников органов внутренних дел и посетили семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

В сосновом бору малышей ждала наряженная новогодняя красавица-ель, а стражи правопорядка, в образах Деда Мороза и Снегурочки, приехали на снегоходе, чем вызвали восторг и радость детей. На поляне все дружно водили хоровод и весело исполняли песни на новогоднюю тематику. Также ребята порадовали Дедушку Мороза любимыми стихотворениями, за что получили подарки.

Кроме того, полицейские посетили семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Главные герои Нового года поздравили детей и их родителей с праздниками. Сотрудники органов внутренних дел пожелали ребятам хорошего поведения и вручили сладкие подарки, а их папам и мамам напомнили о необходимости соблюдения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Сотрудники отдела МВД России по Чердынскому району совместно с представителями Общественного совета и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав навестили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дети с радостью и блеском в глазах встретили у себя дома сказочных героев, рассказав долгожданным гостям новогодние стихотворения и спев любимые песни.

Полицейские напомнили детишкам, что нужно следить за сохранностью своего имущества и соблюдать меры личной безопасности в общественных местах и в быту.

Гости поздравили ребят и их родителей с Новым годом, пожелали успехов в учебе, здоровья, исполнения всех заветных желаний, подарив каждому сладкий подарок. Мальчишки и девчонки поблагодарили стражей порядка за встречу, подарки и пригласили Снегурочку с Дедом Морозом в гости в следующем году, пообещав прилежно себя вести и хорошо учиться.