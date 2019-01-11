Полицейские Дед Мороз и Снегурочка в Ямало-Ненецком автономном округе поздравили детей с ограниченными возможностями с Новым годом

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка совместно с ветераном МВД майором полиции в отставке Жалиловой Флюзой Гильметдиновой поздравили с Новым годом семьи ветеранов органов внутренних дел с детьми-инвалидами.

Главные новогодние герои и ветеран МВД РФ Жалилова Ф. Г. пожелали детям крепкого здоровья и исполнения желания в Новом году, а также вручили им подарки от лица общественной организацией «Ветераны органов внутренних дел по Тазовскому району».

Майор полиции в отставке Флюза Гильметдиновна отметила: «Мы люди разные и у каждого свои сложности в жизни, но при этом мы равны и одинаково нуждаемся в заботе, дружбе, любви и понимании! Хочется пожелать вам крепкого здоровья, стойкости духа, не угасающей уверенности в себе, храбрости счастья и удачи!».