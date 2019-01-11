Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка в Ямало-Ненецком автономном округе поздравили детей с ограниченными возможностями с Новым годом 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 392 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка совместно с ветераном МВД майором полиции в отставке Жалиловой Флюзой Гильметдиновой поздравили с Новым годом семьи ветеранов органов внутренних дел с детьми-инвалидами.
Главные новогодние герои и ветеран МВД РФ Жалилова Ф. Г. пожелали детям крепкого здоровья и исполнения желания в Новом году, а также вручили им подарки от лица общественной организацией «Ветераны органов внутренних дел по Тазовскому району».
Майор полиции в отставке Флюза Гильметдиновна отметила: «Мы люди разные и у каждого свои сложности в жизни, но при этом мы равны и одинаково нуждаемся в заботе, дружбе, любви и понимании! Хочется пожелать вам крепкого здоровья, стойкости духа, не угасающей уверенности в себе, храбрости счастья и удачи!».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Нарушений общественного порядка во время рождественских богослужений не зарегистрировано В Смоленске полицейские провели профилактическую акцию в резиденции Деда Мороза В Братске полицейские устанавливают обстоятельства хищения 260 тысяч рублей у женщины
Другое , Общество , Политика , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко302
Белоруссия повернулась в сторону США739
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев22
Россия высказалась об ультиматуме по крушению MH17157
Фигуранта дела Вороненкова похитили со стрельбой в Москве20
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
00:47
Telegram Messenger LLP ликвидируют
Интернет Наука и техника
00:50
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение