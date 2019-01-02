Идеологически верная Снегурочка: откуда взялась внучка Деда Мороза

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Анна Кочарова. Девочка из снега постепенно превратилась во внучку Деда Мороза и стала одним из главных действующих лиц советских новогодних утренников. Художник и исследователь народного костюма Андрей Боровский в интервью РИА Новости рассказал, как менялась Снегурочка и кто придумал для нее наряд.

Как появилась Снегурочка

Впервые этот персонаж возник в одноименной сказке Александра Островского. Драматург воспользовался сюжетом из сборника Афанасьева. Бездетные родители, обретающие ребенка чудесным образом, — распространенный фольклорный мотив.

Это напоминает и «Дюймовочку» Андерсена, и всем известную сказку про «Колобка», где дед и баба делают себе ребенка из теста. История про «тестяного» ребенка есть у всех народов Европы, замешивание теста — это аллегория рождения плоти. А в русском фольклоре есть сюжет о девочке из снега.

Но эти сказки, записанные Афанасьевым и Далем, совсем не добрые и не детские: в лучшем случае Снегурочка тает, а в худшем — ее заманивают в лес подруги, убивают, расчленяют и закапывают. На ее могиле вырастает прутик, который срезает заезжий купец, а дудочка, сделанная из прутика, рассказывает всем страшную правду.

"Снегурочка" на театральной сцене

Вторая половина XIX века — это эпоха «русского стиля», поиска национальных форм в искусстве, открытие русских сюжетов в живописи и театре. В духе времени было и обращение к народным сказкам.

Вскоре, взяв за основу пьесу Островского, композитор Римский-Корсаков написал оперу. Впрочем, у Островского сказка не новогодняя, а весенняя — про весну и любовь.

Писатель создает сказочную дохристианскую Русь, где персонажи славянской мифологии, как бог солнца Ярило, существуют вместе с людьми и другими героями, придуманными драматургом. У него Снегурочка — дочь Мороза и Весны, она родилась от странной любви на границе разных состояний природы — именно поэтому она не может найти себе места ни в мире богов, ни в мире людей.

После оперы Римского-Корсакова сама сказка Островского стала настоящим хитом детской литературы: ее многократно переиздавали с иллюстрациями разных художников.

Из картинок к детским книжкам начал складываться образ Снегурочки — скромная девушка в небогатом крестьянском костюме. Тогда же Снегурочку связывают с рождественскими елками — популярный сюжет часто использовался на детских утренниках.

Но еще более важную роль в формировании образа этой героини сыграла сцена. Для постановок и пьесы Островского, и оперы Римского-Корсакова привлекались самые талантливые и популярные художники. Снегурочку на сцене «одевали» Врубель, Рерих, Кустодиев, Коровин.

Русские сказки и модные подиумы

Главным художником Снегурочки можно назвать Виктора Васнецова — он создавал ее образ и для любительских семейных спектаклей, и для величественной постановки на сцене частной оперы Саввы Мамонтова.

Каждый раз Снегурочка представала у Васнецова по-новому, но именно художественное решение оперы 1895 года стало образцовым для нескольких поколений режиссеров и повторялось на сценах уже советских театров.

Виктор Васнецов никогда не пытался имитировать исторический костюм, он заново придумывал сказочную реальность. В этом уникальность его гения: он создал убедительное фэнтези, вселенную русской сказки — подобно тому, как Толкин прописал свои сказочные миры с точностью до деталей.

Полтора столетия спустя эскизы Васнецова вдохновили модный дом «Валентино», послужив прототипом одной из самых популярных за последнее десятилетие «русских коллекций», выпущенной в 2015 году. Мы видим на подиуме Снегурочку, меняющую наряды актуального силуэта из современных тканей, но с тем же характером, что был придуман Васнецовым.

Роскошный наряд из парчи

Образ Снегурочки не покидал Васнецова и вне театра. В 1899 году он написал живописное полотно, впервые поместив Снегурочку в зимний лес и нарядив ее в парчовую шубу, шапочку с меховой оторочкой, рукавицы. Снежная девочка из народной сказки, слепленная родителями-крестьянами, вряд ли могла быть в таком роскошном наряде.

Дочь Мороза и Весны из сказки Островского тоже одевалась иначе — ее изображали в архаичных одеждах славянской старины. Васнецов создал собственную Снегурочку, совсем не театральную, но настолько сказочную, что именно этот образ на многие поколения определил облик новогодней героини.

Современной Снегурочки не было бы и без Михаила Врубеля. Он не любил работать для театра, не терпел, когда постановщики диктовали ему идеи, конфликтовал с режиссерами. Исключением были спектакли, в которых пела его жена — Надежда Забела-Врубель, звезда сцены, одна из самых известных исполнительниц партии Снегурочки в опере Римского-Корсакова.

Для нее Врубель придумал костюм: полуплатье-полушубку из голубой парчи и необычный головной убор из снежинок и снежков.

И еще одного художника необходимо упомянуть — Бориса Зворыкина. Его можно назвать гениальным плагиатором: талантливый график начал с подражания Билибину, зачастую буквально перерисовывая его иллюстрации или сюжеты Васнецова и других художников. На рубеже XIX-XX веков отношение к плагиату было совсем иным, художники не стеснялись заимствований и бродячих сюжетов. Обретя собственную манеру, Зворыкин стал непревзойденным и признанным мастером. Лучшие свои иллюстрации он создал уже в эмиграции, после революции.

Так в 1925 году в Париже родилась Снегурочка Зворыкина. Иллюстрируя сказку, он объединил в одном образе находки предшественников. Снегурочка наряжена в парчовую шубу, как у Васнецова, но голубого цвета с серебряными узорами, как на эскизе Врубеля. На голову своей героине Зворыкин надел фантастический кокошник, напоминающий снежинку. Этот кокошник взят с картины «Царевна-Лебедь» Врубеля — тоже один из образов, придуманных художником для жены.

Работы этих трех художников и определили современную Снегурочку: это или сказочная девочка из леса, которой требуется забота, или невеста в блистательном кокошнике и парче, ищущая жениха. Вся советская и постсоветская иконография следует этим двум образам.

Внучка Деда Мороза

В начале ХХ века у Снегурочки не было никакой специальной роли на новогоднем празднике. Дед Мороз уже пришел из Германии — вместе с распространением почтовых открыток. Часто его изображали с маленьким мальчиком: Дед — это старый год, малыш — новый, наступающий.

Деда всегда одевали в красную или белую шубу, а мальчика — в голубой костюм. Эта пара героев потом повлияла на новогоднюю традицию и определила цвета костюмов праздничных персонажей.

В качестве внучки Деда Мороза Снегурочка появилась впервые на новогоднем празднике в 1937 году — был снят запрет на наряжание елки, долгое время считавшейся рождественским религиозным пережитком, неуместным в советском государстве.

На первой официальной елке в Доме Союзов Деда Мороза сопровождала девочка в голубом костюме. Мы до сих пор не знаем, кто написал сценарий праздника, но, в отличие от сказки Островского, где Снегурочка была дочерью Мороза, здесь ее назначили его внучкой.

При этом остался след европейской традиции изображения уходящего и нового года как старика и мальчика. Роли распределились настолько удачно, что мы им следуем по сей день: Дед Мороз — это ведущий, говорящий величественным басом, а девочка проводит игры и выступает посредницей между Дедом Морозом и детьми. По-прежнему актуальны два варианта костюма Снегурочки: шубка с шапкой или платье с кокошником. Неизменна и их цветовая гамма — серебристо-голубая.

Снегурочка в кино

Кинематограф тоже подхватил этот образ. С 1950-х годов сняли как минимум пять фильмов по сюжету Островского, затем Снегурочка перешла и в мультипликацию. Исходя из идеологии, советская Снегурочка не может быть одета в парчу, золото и жемчуг. Как у любой лирической героини советских мультфильмов, главное ее украшение — скромность.

Образ кочует из картины в картину, Снегурочка всегда одета в скромный розовый или голубой сарафан без украшений. Это стилистически нейтральный наряд народного хора тех лет, когда на сцене отказались от крестьянской яркости или боярской роскоши русского костюма. В те годы русский костюм — это костюм «колхозный», а все сказочные героини — не просто добродетельные девицы, но немножко колхозницы и стахановки.