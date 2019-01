Дети Филиппа Киркорова встретили Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки

Певец устроил детям настоящую сказку.

Филипп Киркоров на Новый год устроил Мартину и Алле-Виктории настоящее путешествие в сказку. К детям артиста пришли Дед Мороз и Снегурочка и не одни, а с символом 2019 года — поросенком. Алла-Виктория почти идеально рассказала волшебнику стихотворение…

а Мартин исполнил новогоднюю песню.

На этом сюрпризы не закончились. Звездные дети вместе со сказочными персонажами прокатились на настоящих санях с оленем.

Поклонники звездной семьи оставляют восторженные комментарии под видео: «В гостях у сказки „Невероятные новогодние приключения Аллочки и Мартина"; „Вот это Новый год! Сам Дедушка Мороз со Снегурочкой в санях прокатили!Невероятно! С Новым Годом Вас, ребятки!"; „Этот Новый год им запомнится! И будут еще верить в Деда Мороза!"; „Вот здорово: прокатились, как в новогодней сказке!".

К слову, Филипп Киркоров на детских праздниках не экономит. Например, на 7-летие дочери певец устроил ей вечеринку в стиле Гарри Поттера. На празднике дочери даже сам Филипп Киркоров нарядился в волшебника и встречал гостей с волшебной палочкой.

Напомним, Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года. А Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери детей Киркоров не раскрывает.

