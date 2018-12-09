Партнерство с ЕАЭС потребует новых подходов

Процедура рассмотрения государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложений о заключении международных договоров с третьими сторонами изменена.

Соответствующий Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 428-ФЗ «О ратификации Соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями» вступает в силу сегодня, 9 декабря.

Соглашение, подписанное в Сочи 14 мая 2018 года, устанавливает порядок заключения, прекращения и приостановления действия международных договоров Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Принятие документа призвано сформировать процедуру, полностью отвечающую современным реалиям, позволяющую реагировать и рассматривать предложения о заключении новых соглашений, формировать переговорную команду и формировать позицию ЕАЭС на переговорах с другими странами и международными организациями.

Теперь переговоры с третьей стороной о заключении международного договора проводятся на основании решения Высшего Евразийского экономического совета переговорной делегацией. В ее состав входят представители государств-членов ЕАЭС — России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении — и Евразийской экономической комиссии

Подготовленный по результатам переговоров проект международного договора направляется странам-участницам для проведения внутригосударственных согласований, после которых на основании решения Высшего совета международный договор подписывается от имени ЕАЭС.