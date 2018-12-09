В России стали чаще брать взятки

МОСКВА , 9 дек — РИА Новости . Брать взятки в России в 2018 году стали на 10% чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье и на Кубани, сообщила Генпрокуратура в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

Также, по данным портала правовой статистики crimestat.ru, который относится к Генеральной прокуратуре, с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай получения взятки (статья 290 УК РФ), это значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2899 случаев). Рост составил 9,4%.

Больше всего случаев получения взятки было выявлено в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно), в топ-5 вошли также Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая).

Дача взятки (статья 291) с января по октябрь возросла до 2251 преступления, за аналогичный период 2017 года их было зарегистрировано 2037 — рост на 10,5%. Лидерами стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая).

Всего, по данным надзорного ведомства, с января по октябрь были совершены 27.143 преступления коррупционной направленности. Это на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Небольшой рост в ведомстве объяснили растущей выявляемостью, ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой. Кроме того, Генпрокуратура получила возможность вести проверку в отношении бывших госслужащих в течение полугода с момента их увольнения.

При этом удельный вес коррупционных преступлений в общей массе преступности остается невелик: 1,6%.

Типичный коррупционер

Университет Генеральной прокуратуры составил портрет «типичного взяточника». Результаты его исследования показали, что в обществе напрасно считают взяточников и расхитителей меркантильными, властолюбивыми и жадными людьми.

Исследование также выяснило, что коррупционерам присущи общительность, готовность работать в команде и целеустремленность. Среди особых черт, отличающих их от других преступников, — возраст. Усредненный коррупционер, как выявило исследование — это 40-летний непьющий мужчина с высшим образованием и семьей.

По словам Куренного, лишь треть осужденных за коррупцию решаются на преступления из-за бедности, чаще они «просто хотели бы жить еще лучше, чем тот уровень жизни, который они могут себе позволить». Кроме того, только каждый четвертый коррупционер признает, что на этот путь людей толкают «низкие морально-нравственные качества».

Важной мотиваций для коррупционеров, по словам Куренного, становится потребность в самоутверждении, повышении авторитета и обладании властью. Представитель Генпрокуратуры также отметил, что причиной коррупции может стать «толерантное к ней отношение» в тех коллективах, где работают взяточники.