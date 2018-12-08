«Он прикован к инвалидному креслу»: Друзьяк озвучила причину отмены концерта Серова

Известный певец Александр Серов отменил свой концерт в Подольске , который должен был пройти в универсально-спортивном центре «Юность» 8 декабря. Музыкант должен был выступить с программой «Рыцарские песни о легендарной любви». Однако за несколько дней до выступления стало известно, что шоу отменено. Причем его даже не стали переносить. Все билеты за проданные билеты фанатам пообещали вернуть.

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Между тем поклонники Александра Серова стали волноваться, что же случилось с их любимцем. Многие вспомнили, что в последнее время певца постоянно обвиняла в сексуальных домогательствах экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк. Фанаты считали, что дама довела исполнителя и у него начались проблемы со здоровьем.

Между тем сама Друзьяк рассказала, что знает причину отмены концерта. По словам девушки, певец сейчас травмирован. Он сломал ногу. «Он прикован к инвалидному креслу», — заявила она. Дама встречалась с Серовым в Красногорском суде 5 декабря.

Добавим, что певец называет Друзьяк обыкновенной воровкой. За время пока она у него жила в доме у музыканта пропали 300 тысяч рублей. Он считает, что к краже денег причастна Друзьяк, сообщает портал mosregtoday.ru.