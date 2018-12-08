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«Он прикован к инвалидному креслу»: Друзьяк озвучила причину отмены концерта Серова 

Teleprogramma.pro + ещё 2 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный певец Александр Серов отменил свой концерт в Подольске, который должен был пройти в универсально-спортивном центре «Юность» 8 декабря. Музыкант должен был выступить с программой «Рыцарские песни о легендарной любви». Однако за несколько дней до выступления стало известно, что шоу отменено. Причем его даже не стали переносить. Все билеты за проданные билеты фанатам пообещали вернуть.
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Экс-возлюбленная Александра Серова заявила, что потеряла ребенка из-за нервного истощенияБывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Друзьяк призналась, что у нее случился выкидыш из-за сильного стресса и нервного истощения.
Между тем поклонники Александра Серова стали волноваться, что же случилось с их любимцем. Многие вспомнили, что в последнее время певца постоянно обвиняла в сексуальных домогательствах экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк. Фанаты считали, что дама довела исполнителя и у него начались проблемы со здоровьем.
Между тем сама Друзьяк рассказала, что знает причину отмены концерта. По словам девушки, певец сейчас травмирован. Он сломал ногу. «Он прикован к инвалидному креслу», — заявила она. Дама встречалась с Серовым в Красногорском суде 5 декабря.
Добавим, что певец называет Друзьяк обыкновенной воровкой. За время пока она у него жила в доме у музыканта пропали 300 тысяч рублей. Он считает, что к краже денег причастна Друзьяк, сообщает портал mosregtoday.ru.
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