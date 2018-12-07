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«Шарли Эбдо» опубликовал карикатуру на украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» опубликовал карикатуру на украинцев, которые якобы получили безвизовый режим, и сравнил Украину с Зимбабве.
На обложке нового номера изображена пара счастливых голых украинцев, которые скачут по пляжу с национальным флагом. Надпись на обложке гласит: «Украина. Безвизовый режим. Зимбабве».
Пользователи Сети заявили, что таким образом редакция журнала «поблагодарила» украинского президента Петра Порошенко за поддержку после нападения на журналистов в январе 2015 года. Были убиты 12 и ранены 11 человек.
Ранее словацкий детский журнал «Фляк» опубликовал в одном из номеров ксенофобские шуточные загадки об украинцах.
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