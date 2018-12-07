«Шарли Эбдо» опубликовал карикатуру на украинцев

Французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» опубликовал карикатуру на украинцев, которые якобы получили безвизовый режим, и сравнил Украину с Зимбабве.

На обложке нового номера изображена пара счастливых голых украинцев, которые скачут по пляжу с национальным флагом. Надпись на обложке гласит: «Украина. Безвизовый режим. Зимбабве».

Пользователи Сети заявили, что таким образом редакция журнала «поблагодарила» украинского президента Петра Порошенко за поддержку после нападения на журналистов в январе 2015 года. Были убиты 12 и ранены 11 человек.

Ранее словацкий детский журнал «Фляк» опубликовал в одном из номеров ксенофобские шуточные загадки об украинцах.