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Лавров рассказал о режиме протектората в Боснии 

РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Высокий представитель по Боснии и Герцеговине играет дестабилизирующую роль, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В частности, отметил он, «сейчас пытаются дискредитировать проведенные боснийцами выборы в БиГ, создать впечатление, что победа лидера боснийских сербов Додика неправомерна».
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава СФРЮ в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов. По разным оценкам, в конфликте погибло свыше 100 тысяч человек.
В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением. В республике также присутствует штаб НАТО.
Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента. Главой государства по очереди становится один из членов президиума — то есть представитель боснийской, сербской или хорватской общины. С октября БиГ возглавляет Милорад Додик, представляющий в президиуме сербов.
Додик известен своей пророссийской и антинатовской позицией и сложными отношениями с аппаратом высокого представителя по БиГ Валентина Инцко, которого он публично называл «известным международным клоуном».
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