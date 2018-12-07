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Во Владивостоке северокорейское судно сорвало с якоря и выбросило на берег 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Северокорейское судно, стоявшее в порту Владивостока, сорвало с якоря и выбросило в местной бухте, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю.
В пятницу местные Instagram-аккаунты опубликовали снимки судна, которое выбросило на берег во Владивостоке.
Дежурный морского спасательно-координационного центра Владивостока уточнил, что разлива топлива нет, никто не пострадал. Профильные органы занимаются ситуацией. По его словам, происшествие произошло, так как ночью штормило.
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