Во Владивостоке северокорейское судно сорвало с якоря и выбросило на берег

В пятницу местные Instagram-аккаунты опубликовали снимки судна, которое выбросило на берег во Владивостоке.

Дежурный морского спасательно-координационного центра Владивостока уточнил, что разлива топлива нет, никто не пострадал. Профильные органы занимаются ситуацией. По его словам, происшествие произошло, так как ночью штормило.