ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Северокорейское судно, стоявшее в порту Владивостока, сорвало с якоря и выбросило в местной бухте, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю.
В пятницу местные Instagram-аккаунты опубликовали снимки судна, которое выбросило на берег во Владивостоке.
Дежурный морского спасательно-координационного центра Владивостока уточнил, что разлива топлива нет, никто не пострадал. Профильные органы занимаются ситуацией. По его словам, происшествие произошло, так как ночью штормило.