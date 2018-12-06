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СМИ: Федор Конюхов отправился в новое экстремальное путешествие 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: KONYUKHOV.RU
Российский путешественник Федор Конюхов отправился в кругосветное плавание на весельной лодке АКРОС, пишет «Царьград».
Конюхов отправился в путь из новозеландского порта Данидин 6 декабря в 20:08 по местному времени (10:08 мск). Сейчас лодка идет через Тихий океан к мысу Горн, откуда начнется самый протяженный этап путешествия длиной более 5,5 тыс. морских миль (10,1 тыс. км).
Весь маршрут — порт Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин — составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году.
Лодка, в которой Конюхов отправится в экспедицию из новозеландского города Данидин, сделана по специальному заказу. Британские специалисты предусмотрели почти все: установили дополнительный балласт из свинца, чтобы лодка не перевернулась в океане. А от рифов и льда ее должно защитить специальное прочное покрытие.
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