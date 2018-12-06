Три лайфхака, чтобы одежда не мялась в чемодане

Каждый раз, когда мы собираемся в путешествие, мы погружаемся в сложный, а иногда мучительный, процесс сборов. Чемодан недостаточно просто собрать, — все должно быть на своих местах, и желательно, чтобы вещи доехали целыми и немятыми. Есть несколько хитростей, которые подскажут, как собирать чемодан так, чтобы одежда не мялась.

1. Кладите тяжелые вещи на дно чемодана

Чтобы организовать порядок, опытные путешественники советуют класть громоздкие и тяжелые вещи на дно чемодана. Также, чтобы правильно использовать пространство в чемодане, обратите внимание на то, чтобы даже обувь была уложена компактно. Для этого надо каждый ботинок упаковать в отдельный пакет и класть так, чтобы носок одного был к пятке другого, а подошвы смотрели в разные стороны. Чтобы сэкономить место, можно хрупкие вещи и носки засунуть внутрь ботинок. Когда все тяжелые вещи собраны в одном месте, одежда меньше мнется.

2. Сложите одежду рулонами

Забудьте о привычных стопках в шкафу, для поездок намного эффективнее использовать другой способ складывания одежды. Если свернуть футболки, штаны и свитера рулонами, то так они занимают меньше места в чемодане. И самое главное — так они точно не будут мяться! Вещи необходимо скатывать в плотный рулон, чтобы он случайно не развернулся в чемодане.

3. Используйте легкие органайзеры-чехлы

Такой способ раскладывания вещей в чемодане подойдет для тех, кто хочет идеального порядка. Особенно это подойдет большим семьям — распределите органайзеры между всеми членами семьи и подпишите, чтобы было легко ориентироваться в вещах.