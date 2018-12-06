Примерно за две тысячи лет до нашей эры к жителю города Содом по имени Лот пришли в гости два незнакомца. Лот пригласил их в дом, омыл им ноги, напоил и накормил. Но тут в дверь дома постучались содомляне. Они пришли большой толпой и потребовали выдать им гостей, чтобы… заняться с ними сексом. Лот отказался. Содомляне настаивали. В отчаянии Лот предложил им своих дочерей-девственниц. Но содомляне хотели только его гостей и уже начали пробираться в жилище.
Тут гости втащили Лота в дом, заперли двери, а на содомлян наслали слепоту. Посетители сказали, что, на самом деле, они ангелы, посланные на землю, чтобы покончить с Содомом. Ангелы велели Лоту взять жену и дочерей и как можно быстрее убираться из города. Оглядываться им запретили под страхом смерти.
Лот с родней побежали прочь. Тем временем Бог наслал на Содом огонь и горящую серу. Город погиб, горожане сгорели заживо или задохнулись. Любопытная жена Лота не выдержала и оглянулась на горящий Содом. В наказание она была превращена в соляной столп.
Что в этой странной истории правда, а что выдумка? Существовал ли легендарный город, чье название стало нарицательным? Почему его жители вели себя так неадекватно? И что же, на самом деле, произошло с Содомом и Гоморрой?
Где эта улица, где этот дом?
Археологи начали искать Содом и Гоморру еще в XIX веке. Первые результаты были неутешительными. В 1847—1848 гг. экспедицию в Иорданскую долину осуществил лейтенант ВМФ США Уильям Линч. Описав флору и фауну долины и Мертвого моря, он не нашел ни следа древних поселений, которые можно было бы хоть как-то связать с Содомом и Гоморрой. Тем не менее, Линч остался оптимистом: он продолжал верить в то, что берега Мертвого моря были плотно заселены, однако потом поселения погибли от некоего «сотрясения, которому предшествовало, вероятно, извержение огня.»
В 1920-е гг «город греха» упорно разыскивал американский историк Уильям Олбрайт. Ему и его ученикам удалось раскопать святилище бронзового века в Баб-Эд-Дра. Увлеченные археологи выдвинули гипотезу, что оно использовалось жителями Содома для религиозных ритуалов. В 1960-е в Баб-Эд-Эра нашли кладбище, остатки домов и крепостных стен. Получалось, что это было не просто святилище, а настоящий город, существовавший в бронзовом веке.
Интересно, что примерно в 2350 г. до н. э. Баб-Эд-Дра был полностью уничтожен пожаром — это подтверждают обуглившиеся кирпичи и керамика. А вот причина пожара остается неизвестной — как и то, был ли Баб-Эд-Дра тем самым Содомом.
Активные поиски Содома и Гоморры на дне Мертвого моря пока заметных результатов не дали. Ученые даже не могут договориться, где надо искать «город греха», — на юге или на севере водоема. Ничего не нашли археологи и в Содомских горах, несмотря на то, что там есть множество соляных столпов. Один даже называется «жена Лота».
На рубеже XX—XXI вв.еков британские археологи утверждали, что Содом погребен на северо-востоке Мертвого моря, а американцы — что он находился на территории сегодняшней Иордании, в поселении бронзового века Тель-Аль-Хаммам. Российские библеисты в то же время полагали, что Содом надо искать на юге Мертвого моря. Оставались и энтузиасты теории Баб-Эд-Дра.
К сожалению, все найденные развалины относились к совсем маленьким поселениям. Нигде не было и намека на мегаполис, окруженный крепостными стенами. Даже в Тель-Аль-Хаммаме, при заметной плотности населения, не было найдено ничего напоминающего большой город.
Но главная проблема в том, что в поисках «города греха» тесно сплелись наука, религия и политика. Ревностным иудеям жизненно необходимо найти библейские артефакты на территории Израиля. Ревностным протестантам, английским и американским, необходимо просто найти их — неважно, на чьей территории. Никакие неудачи их не разочаровывают — люди просто верят, что на земле все должно быть так, как сказано в Библии.
Ученых-атеистов эта возня откровенно раздражает. Уже несколько веков скептики утверждают, что все тексты Ветхого завета были сочинены не две тысячи лет до н. э, а гораздо позже. Их содержание — не описание исторических событий, а чистый вымысел.
Скандальная история про Содом и Гоморру могла появиться, например, как фантазия людей первого тысячелетия до н. э о том, какими могли быть города бронзового века, к тому времени обратившиеся в запущенные руины. Или же «Содом» мог быть не названием конкретного поселения, а просто нарицательным обозначением города с его безобразными нравами и половой распущенностью.
Теория о том, что «Содом и Гоморра» чисто литературные образы, существует уже много лет. Но археологи не теряют оптимизма. Они ссылаются на древних историков, которые также писали о печальной судьбе Содома и Гоморры. Скептики парируют, что все эти историки жили на две тысячи лет позже описываемых событий и просто некритично пересказывали легенды и мифы еврейского народа.
Огонь и сера
Ничего не понятно и с катастрофой, погубившей «город греха». Больше всего ее описание напоминает извержение вулкана. Однако геологи утверждают, что вся вулканическая активность в районе Иорданской долины прекратилась за десятки тысяч лет до Авраама и племянника его Лота.
Греческий историк и географ Страбон полагал, что Содом был уничтожен землетрясением. Оно спровоцировало выход на поверхность горячего битума, который залил город и сделал местность непригодной для жилья. Сегодня доказательства этой версии пытается найти Андрей Никонов, главный научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта.
Он полагает, что Содом разрушило «мощное землетрясение», приведшее к «экологической катастрофе регионального масштаба».
Римский историк Иосиф Флавий писал, что Содом был сожжен «огненными молниями». Возможно, он имел в виду сильную грозу, которая привела к пожару. Или же так поэтически историк описывал падение метеорита.
Версии метеорита — «небесного огня» — придерживался и Тацит. В 2008 году ее творчески переосмыслили британские ученые, специализирующиеся на ракетной технике, Алан Бонд и Марк Хемпселл. Они предложили свою расшифровку клинописной таблички, найденной в Ниневии. Ночью 29 июня 3123 года до н. э некий шумерский астроном нарисовал на этой табличке траекторию падения огромного метеорита. Небесное тело взорвалось в воздухе над Средиземноморьем. Этот небесный пожар и спалил, по версии британцев, Содом и Гоморру. Правда, согласно Библии, огонь с неба сошел на тысячу лет позже.
Недавно сенсационный доклад сделал американский археолог Филипп Сильвия, долгое время работавший на раскопках в Тель-Аль-Хаммаме. По его словам, радиоуглеродный анализ показал, что местные поселения были разрушены при высоких температурах около 1700 года до н. э. Характерно оплавившиеся минералы говорят о том, что здесь в атмосфере взорвался огромный метеорит, сравнимы по размерам с Тунгусским. Взрыв привел к выбросам солей из Мертвого моря. Они сплошным слоем покрыли почву и сделали местность непригодной для проживания.
Так как поселения Тель-Аль-Хаммама часто отождествляют с Содомом и Гоморрой, то возник повод для сенсационных новостей типа «город греха был уничтожен метеоритом». Но ученые призывают не торопиться с выводами. Трудно доказать и взрыв метеорита, не остаиввшего после себя кратера. И то, что легендарный Содом был расположен именно здесь, на территории нынешней Иордании.
Что есть Содом?
Название Содома давно стало нарицательным, производные от него, обозначающие гомосексуальные практики, вошли в европейские языки. Но никаких доказательств того, что местные жители действительно предпочитали однополый секс, до сих пор так и не появилось.
Долгое время в распоряжении историков не было ни одного артефакта, вообще подтверждавшего существование Содома. Сенсацией стали раскопки Эблы — древнего поселения в полусотне километров от Алеппо — проведенные в 1960—1980-е гг итальянскими археологами. Здесь в 1975 году был обнаружен огромный царский архив — около 20 тысяч глиняных клинописных табличек, датирующихся III тысячелетием до н. э. На табличках Эблы упоминаются и Содом, и Гоморра — как торговые партнеры местного царства.
Но если от Древней Греции до нас дошли вазы, скульптуры, стихи и проза, пронизанные гомосексуальной эротикой, то ничего подобного на выжженной земле Ближнего Востока археологи пока не нашли. Никаких подтверждений «содомского разгула» у нас до сих пор нет. Хотя нетрудно представить, каким культовым местом для ЛГБТ-туристов могла бы стать Иорданская долина.