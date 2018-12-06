Бывший водитель Волочковой получил условный срок

Starhit Суд приговорил бывшего водителя балерины Александра Скиртача к трём годам лишения свободы условно. Мужчину признали виновным в мошенничестве, сообщает

Резонансное разбирательство между 42-летней Анастасией Волочковой и её бывшим водителем затянулось на полтора года. Артистка обвинила мужчину в краже крупной суммы денег. Александр Скиртач провёл 5 месяцев в СИЗО , и ответил бывшей работодательнице встречными обвинениями в сексуальных домогательствах.

5 декабря Тверской суд столицы поставил точку в деле, приговорив Скиртача к 3 годам лишения свободы условно за мошенничество. Известная балерина таким решением служителей Фемиды осталась довольна.

«Вердикт пересмотру не подлежит. Мошенник получил по заслугам. Но скажу больше: он и так уже наказан судьбой и Богом. А я перелистываю эту страницу жизни и радуюсь, что мое умение отстаивать правду и бороться за нее не подвели», — поделилась эмоциями Волочкова со своими подписчиками в Instagram.

Ранее балерина заявляла, что водитель, пользуясь её безграничным доверием, обокрал её на миллионы рублей. Например, не всегда довозил гонорары артистки до банка, а присваивал их себе.