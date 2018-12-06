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Решение по соглашению о границе между Чечней и Ингушетией огласят 6 декабря 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд РФ огласит в четверг решение по делу о проверке на соответствие основному закону соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и закона Ингушетии об утверждении этого соглашения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Председательствовать в процессе будет глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"6 декабря Конституционный Суд РФ провозгласит постановление по делу о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и закона Республики Ингушетия об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", — сказали в пресс-службе.
Речь идет о соглашении об установлении границы, которое в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров. В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.
В октябре соглашение было ратифицировано парламентами обеих республик, соответствующий закон вступил в силу. Однако нормативный акт был оспорен группой депутатов ингушского парламента. Они обратились в КС Ингушетии, и в конце октября этого года, рассмотрев данный вопрос, суд признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта. КС Ингушетии также постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 8 ноября обратился в Конституционный Суд РФ. Заявитель полагает, что вопрос, рассмотренный КС Республики Ингушетия, был неподведомственен этому суду, пояснили в пресс-службе КС РФ.
"По мнению Евкурова, при определении конституционности закона необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного Суда РФ, поскольку именно КС РФ уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции РФ договоров между органами госвласти субъектов РФ", — говорится в пресс-релизе КС РФ.
Мнения сторон
Конституционный суд рассмотрел обращение Евкурова в открытом заседании 27 ноября, где заслушал позиции представителей обеих республик, адвокатов, представителей общественности Ингушетии, жителей тейпа (рода) Орстхой, которые исторически селились на границе Чечни и Ингушетии. В заседании выступили также представитель президента России в КС, представитель Совета Федерации, Генпрокуратуры и адвокаты.
На заседании 27 ноября полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов высказал мнение, что соглашение об административной границе Чечни и Ингушетии соответствует основному закону РФ. Полномочный представитель Генпрокуратуры РФ в КС РФ Татьяна Васильева отметила, что соглашение между сопредельными субъектами РФ представляется оптимальной правовой формой установления административных границ. Аналогичное мнение высказал сенатор, представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас.
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подчеркнул в своем выступлении, что граница определялась с учетом предложений и пожеланий жителей приграничных населенных пунктов, члены комиссии лично обошли территорию. Председатель Народного Собрания Ингушетии Магамет Яндиев отметил, что отсутствие административной границы между Ингушетией и Чечней осложняло решение повседневных хозяйственных проблем жителям приграничных территорий и создавало определенную напряженность между соседями.
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