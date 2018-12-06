Решение по соглашению о границе между Чечней и Ингушетией огласят 6 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 декабря. / ТАСС /. Конституционный суд РФ огласит в четверг решение по делу о проверке на соответствие основному закону соглашения о границе между Чечней Ингушетией и закона Ингушетии об утверждении этого соглашения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Председательствовать в процессе будет глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин

"6 декабря Конституционный Суд РФ провозгласит постановление по делу о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и закона Республики Ингушетия об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", — сказали в пресс-службе.

Речь идет о соглашении об установлении границы, которое в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров . В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

В октябре соглашение было ратифицировано парламентами обеих республик, соответствующий закон вступил в силу. Однако нормативный акт был оспорен группой депутатов ингушского парламента. Они обратились в КС Ингушетии, и в конце октября этого года, рассмотрев данный вопрос, суд признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта. КС Ингушетии также постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 8 ноября обратился в Конституционный Суд РФ. Заявитель полагает, что вопрос, рассмотренный КС Республики Ингушетия, был неподведомственен этому суду, пояснили в пресс-службе КС РФ.

"По мнению Евкурова, при определении конституционности закона необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного Суда РФ, поскольку именно КС РФ уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции РФ договоров между органами госвласти субъектов РФ", — говорится в пресс-релизе КС РФ.

Мнения сторон

Конституционный суд рассмотрел обращение Евкурова в открытом заседании 27 ноября, где заслушал позиции представителей обеих республик, адвокатов, представителей общественности Ингушетии, жителей тейпа (рода) Орстхой, которые исторически селились на границе Чечни и Ингушетии. В заседании выступили также представитель президента России в КС, представитель Совета Федерации Генпрокуратуры и адвокаты.

На заседании 27 ноября полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов высказал мнение, что соглашение об административной границе Чечни и Ингушетии соответствует основному закону РФ. Полномочный представитель Генпрокуратуры РФ в КС РФ Татьяна Васильева отметила, что соглашение между сопредельными субъектами РФ представляется оптимальной правовой формой установления административных границ. Аналогичное мнение высказал сенатор, представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас