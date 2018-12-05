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«Деда не поделили». В Сочи подрались пенсионерки 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
На улице Горького в Сочи поссорились две пожилые женщины. Очень быстро словесный конфликт перерос в настоящую драку, в ход пошли даже клюшки. Никто из прохожих не попытался разнять горожанок, но нашелся один свидетель происшествия, который снял все на видео и выложил ролик в Instagram.
Чем закончился конфликт, пока не известно, но, похоже, что обошлось без жертв.
«По ходу дедка не поделили, он стоит, как типа не при чем», «Деда наверное, стоит в сторонке и тихонько наблюдает», «И смех и грех», «Хоть бы один кто разнял», «Нападение на бабушку Серануш! Но честно, сцена жесткая и равнодушие прохожих зашкаливает», — пишут пользователи соцсети.
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