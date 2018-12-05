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Индия запустила новый спутник связи 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Самый мощный из существующих индийских спутников связи GSAT-11, выведенный в ночь на среду на орбиту европейской ракетой-носителем Ariane 5, позволит обеспечить устойчивым интернетом отдаленные, труднодоступные районы страны. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван.
"Спутник GSAT-11 — это спутник высокоскоростной связи нового поколения, который будет играть важнейшую роль в предоставлении широкополосных услуг связи по всей стране, а также обеспечит платформу для демонстрации возможностей приложений нового поколения", — цитирует в среду Сивана телеканал NDTV.
Аппарат, который разработан и собран в ISRO и получил название Big Bird, весит 5,8 тонны и должен проработать в космосе не менее 15 лет. Это самый тяжелый индийский коммуникационный спутник, который когда-либо выводился на орбиту. GSAT-11 по мощности равнозначен примерно 30 стандартным индийским спутникам связи, отмечает NDTV.
Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала во вторник вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане. Кроме индийского спутника связи GSAT-11 она вывела на орбиту южнокорейский метеорологический спутник GEO-KOMPSAT-2A.
Первые фото высокого разрешения
Тем временем, как сообщает в среду The Times of India, спутник дистанционного зондирования Земли нового поколения HySIS (Hyperspectral Imaging Satellite), который был запущен Индийской организацией космических исследований 29 ноября, передал первые снимки с орбиты.
Спутник, отправленный в космос индийской ракетой— носителем PSLV-C43 с космодрома на острове Шрихарикота на юге Индии, выведен на орбиту высотой 636 км, где должен проработать пять лет. Первые снимки, переданные с аппарата, содержат информацию о ряде регионов штата Гуджарат, эта информация будет использована специалистами в сельском хозяйстве. Изображения HySIS будут также использоваться для составления карт, в лесном хозяйстве и в геологии.
Как ранее сообщила The Times of India, этот космический аппарат способен обнаруживать минные поля с помощью установленного на его борту новейшего оборудования, в том числе коротковолновых камер инфракрасного излучения и электромагнитного спектрального анализа. HysIS будет получать изображение земли в 55 цветовых спектрах, что позволит обнаруживать в том числе и полезные ископаемые неглубокого залегания.
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