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Притворявшаяся первой леди мошенница водила гостей в дом президента и попалась 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Нигерии арестована женщина, притворявшаяся супругой президента страны Моххамуду Бухари и проводившая гостей на территорию президентской резиденции. Об этом сообщает BBC News.
Амина Мохаммед использовала несколько видов поддельных документов и обманом проникала в президентский комплекс. Там, по сообщениям вычисливших мошенницу спецслужб, она заключала нелегальные договоры с бизнесменами. Сама Мохаммед во время пресс-конференции, посвященной делу, заявила, что все обвинения — ложь. Какое наказание грозит женщине, не уточняется.
По словам представителя Министерства государственной безопасности Питера Афунаньи, скандал разгорелся в ноябре 2017 года, когда первая леди Айша Бухари была за границей. В это же время бизнесмен Александр Чика Окафор был приглашен на президентскую виллу от лица Айши. Мужчина впоследствии обвинил мошенницу в том, что та обманула его на 150 миллионов найра (414 тысяч долларов), заключив сделку на строительство в крупнейшем городе страны Лагосе.
Мохаммед воспользовалась тем, что первая леди, министры и другие официальные лица не проходят через все процедуры досмотра, предусмотренные при входе в президентскую резиденцию. По словам корреспондента BBC News, новости о том, что кто-то посторонний может проникнуть на охраняемую территорию — шокирующие. Отмечается, что при входе в комплекс любой посетитель должен предъявить спецпропуск, который включает в себя биометрические данные. Кроме того, всех проходящих на территорию комплекса записывают.
В сентябре спецслужбы арестовали одного из помощников Айши Бухари, которого обвиняли в незаконном сборе средств. Обвиняемый вины не признал.
Следующие выборы президента в Нигерии пройдут в феврале. Моххамуду Бухари планирует вновь занять пост главы государства. Вступив на должность в 2015 году, он обещал бороться с невероятным уровнем коррупции в стране. 3 декабря Бухари опроверг слухи о том, что он умер и был заменен на клона.
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