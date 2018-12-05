Японцы научат россиян блокчейну

Блокчейн, а также другие финансовые технологии все более активно проникают в Россию . О том, что этому направлению окончательно дан зеленый свет могут свидетельствовать контакты российской стороны со специалистами из Японии , где эти самые технологии регулируются на государственном уровне.

Так, российская Ассоциация ФинТех (АФТ) и Финтех Ассоциация Японии (Fintech Association of Japan, FAJ) подписали меморандум о взаимодействии, в рамках которого компании планируют наладить масштабное сотрудничество. Речь идет об обмене опытом в сфере финансовых технологий, и в первую очередь, по блокчейну.

В дальнейшем компании планируют подготовить ряд программ, нацеленных на развитие финтех-экосистем России и Японии.