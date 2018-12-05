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Японцы научат россиян блокчейну 

Ридус 2 часа назад
Блокчейн, а также другие финансовые технологии все более активно проникают в Россию. О том, что этому направлению окончательно дан зеленый свет могут свидетельствовать контакты российской стороны со специалистами из Японии, где эти самые технологии регулируются на государственном уровне.
Так, российская Ассоциация ФинТех (АФТ) и Финтех Ассоциация Японии (Fintech Association of Japan, FAJ) подписали меморандум о взаимодействии, в рамках которого компании планируют наладить масштабное сотрудничество. Речь идет об обмене опытом в сфере финансовых технологий, и в первую очередь, по блокчейну.
В дальнейшем компании планируют подготовить ряд программ, нацеленных на развитие финтех-экосистем России и Японии.
«Опыт японских коллег интересен нам с точки зрения создания и использования правовой базы, — пояснила управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова. — Япония — одна из первых стран в мире, где финансовые технологии регулируются на законодательном уровне. Значительный интерес представляют и накопленные японской стороной данные по применению финансовых технологий на внутреннем рынке страны. Но и нам есть чем поделиться с FAJ. В частности, это опыт создания блокчейн-платформы Мастерчейн, которая в перспективе может стать основой национальной блокчейн-инфраструктуры России».
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