Он создал «Каспийского монстра» и научил корабли летать

Порой человек, живущий в непролазной глуши, наиболее остро чувствует, что ему чего-то не хватает в жизни. То ли простора, то ли свежего воздуха, то ли вольного ветра. И он, бросив все, уходит в море или поднимается в небо…

Ростислав Евгеньевич Алексеев сумел покорить и морскую, и воздушную стихию. А его создания — не корабли и не самолеты — свободно перемещались и по воде, и по воздуху.

Быть первым всегда и во всем

К осуществлению этой, на первый взгляд, парадоксальной идеи совмещения самолета и корабля, Ростислав Алексеев шел долго и тяжело. В начале пути было неосознанное стремление к необычным ощущениям, романтика и алые паруса из прочитанным в детстве книг.

Потом, после окончания кораблестроительного факультета Горьковского индустриального института, Ростислав понял, что осуществить свою мечту он сможет только собственными руками и головой. Потому и построил еще во время учебы в институте по сделанным им же чертежам яхту. И на ней, поймав удачно ветер в сшитый из лоскутов и покрашенный черной краской парус, напоминавший скорее пиратский, чем гриновский, двадцатилетний Алексеев завоевал первое место в одной из гонок.

Его успех определяли технические новшества, которые были применены в конструкции яхты: вращающаяся мачта, изгибающийся гик, и, самое главное, — обтекаемые обводы корпуса, сохранявшие симметрию при крене яхты.

За победу в другой гонке ему вручил приз сам Валерий Чкалов . Именно тогда, очевидно, в полной мере начали проявляться неординарные черты характера Алексеева: честолюбие, стремление всегда и во всем бытъ первым, нестандартность мышления, одержимость в достижении цели вопреки любым препятствиям.

Может быть, за жесткость, уверенность в себе, умение руководить людьми, за филигранное владение парусом и яхтой получил Ростислав в то время прозвище «Адмирал», которое осталось за ним на всю его жизнь.

Первые проекты

Все эти качества позволили Алексееву в трудном военном 1943 голу спроектировать большой самоходный катер необычной конструкции. В его основу была положена дипломная работа самого конструктора «Глиссер на подводных крыльях». Но война, непростой характер, невежество в этих вопросах чиновников от науки не позволили молодому инженеру воплотить свою мечту в металле.

Лишь в 1948 году был создан первый отечественный образец судна на подводных крыльях (СПК), прошедший всесторонние испытания в речных и морских условиях. За эту работу Р. Алексееву и группе соратников три года спустя была присуждена Государственная премия: Успех был ценен тем, что показал реальную возможность решения проблем при существовавших в то время технических возможностях отечественной промышленности.

В 1957 году на речных просторах нашей страны появился первенец крылатого флота — теплоход «Ракета», поражавший воображение своими стремительными формами и скоростью — более 70 километров в час. Если учесть, что в то время скорость речных судов составляла около 25 километров, то ее прирост был очень значительным.

Ростислав Евгеньевич успешно справился со многими проблемами, несмотря на противодействие высокопоставленных лиц в различных НИИ и министерствах, утверждавших, что суда на подводных крыльях не могут использоваться из-за извилистости фарватера рек, насыщенности движения, плавающих бревен. О серьезности борьбы говорило то, что Алексеев тогда приобрел не только верных друзей и товарищей, но и нажил влиятельных врагов, которые мешали ему во всей дальнейшей работе.

Однако жизнь опровергла все контрдоводы его противников. Сегодня в мире эксплуатируется несколько тысяч катеров и скоростных теплоходов на подводных крыльях. 8 из каждых 10 конструкции Р. Алексеева. Это огромный скоростной флот. Создание его — заслуга сормовских корабелов и в первую очередь Ростислава Евгеньевича. В стране по существу, был создан новый массовый вид транспорта, который по объему перевозок мог сравниться даже с «Аэрофлотом»

Теплоходы на подводных крыльях стали первыми советскими пассажирскими судами, которые пользовались широким спросом на мировом рынке. Они эксплуатировались более чем в 20 зарубежных странах. Чистая прибыль, получаемая государством от эксплуатации СПК в нашей стране и за рубежом, и сейчас оценивается суммой не в одну сотню миллионов рублей.

Что же позволило Р. Алексееву достичь такой скорости и эффективности речных и морских судов? Он предложил для уменьшения сопротивления воды поднять судно в воздух, применив для этого малопогруженные в воду крылья. Сама идея не принадлежала Ростиславу Евгеньевичу, но его заслуга состояла в том, что он претворил ее в жизнь и пошел дальше в своих разработках.

Летящие над волнами

Развитие судов на подводных крыльях показало, что скорость их движении ограничена 120 — 160 километрами в час. Препятствием служила кавитация, то есть возникновение пузырьков воздуха на крыльевых поверхностях судов, которые довольно быстро «съедали» металл с ростом скорости. И тогда Алексеев решил крылья вообще вынуть из воды. Так появились экранопланы — летательные аппараты, движущиеся над поверхностью земли или воды со скоростью, сравнимой лишь со скоростью самолетов, а грузоподъемностью даже их превышающей. То был последний проект «Адмирала», ставший его лебединой песней.

Первый экраноплан Алексеев демонстрировал еще в 1957 году, а уже в середине 60-х годов испытывалось гигантское воздушное судно КМ (корабль-макет), который американцы за его впечатляющие размеры назвали «Каспийским монстром». Оно действительно было огромным: длина составляла более 100 метров, размах крыльев — 40 метров, а весило оно почти 500 тонн. 10 (!) турбореактивных двигателей с тягой более 13 тони каждый разгоняли его до скорости 500 километров в час.

Первые сведения об этом экраноплане появились в западной печати в 1981 году. И иностранцы удивлялись тому, какую замечательную и необычную конструкцию придумал Р. Алексеев, принимавший, кстати, непосредственное участие в испытаниях в качестве летчика.

Сквозь тернии к звездам

Правда, судьба экраноплана также, складывалась непросто. В 1975 году Ростислав, Евгеньевич был даже отстранен от должности. Работы над воздушными кораблями, выглядевшими настолько необычно и так не вписывающимися в представления консерваторов, были приостановлены. Но конструктор сумел преодолеть и эти препятствия и добиться своего, хотя его оппоненты не однажды утверждали, что ему никогда не удастся посадка экраноплана на волну.

Это все равно, что без повреждения посадить самолет на вспаханное поле, заявляли они. Однако Ростислав Евгеньевич решил и эту трудную техническую задачу.

Успех проектирования и постройки экранопланов объяснялся прежде всего личностными качествами Алексеева. Он всегда проявлял размах и постановке экспериментов, исключительную смелость в принятии организационных и технических решений, умел пойти на риск, обладал инженерной интуицией, умел управлять своими эмоциями даже в самые критические моменты своей жизни, находя разрядку от работы в спорте.

Во внешнем виде его стремительных судов, отмечали все его современники, присутствует частица его самого. От них веяло свежестью, и они всегда отвечали духу нашего быстротекущего времени.

Ростислав Евгеньевич глубоко понимал физику явлений, независимо от их сложности, умел быстро и оригинально представлять их в упрощенном виде, удобном для приближенных расчетов. В разговоре со своими сотрудниками он никогда не проявлял раздражительности, что объяснялось его талантом в сочетании со снисходительностью. В тупиковых ситуациях Алексеев никогда не торопился и никого не подгонял. Он действовал своим примером, своей потрясающей работоспособностью, тем самым вселяя уверенность в окружающих в успехе дела.

Его талант, как любой другой, в определенной мере загадка. О личности Ростислава Алексеева можно говорить до бесконечности. И, наверное, только время поможет отделить правду от вымысла и дать истинный портрет Р. Алексеева, адмирала скоростного флота.

Ростислава Евгеньевича не стало в 1980 году, но дело выдающегося конструктора продолжают его соратники на созданном им ЦКБ по судам на подводных крыльях, которому присвоено имя Р. А. Алексеева.

Вместо эпилога

На этом объединении планируется разработать новый экраноплан «Спасатель». Весить он будет 600 тонн, размах крыла свыше 70 м. Экраноплан будет способен взять на борт сразу 500 военнослужащих в полной экипировке. Техзадание предполагает развитие «Спасателем» скорости 550 км/ч.

Самое главное, проект этого монстра включен в госборонзаказ на 2018−2025. Его планируют использовать при поисково-спасательных операциях в Арктике и на Тихом океане. Кроме этого «Спасатель» в промежутках между собственно «спасательными» функциями будут использовать в качестве транспортного средства для доставки грузов на отдаленные и труднодоступные военные базы.

Разрабатываемый аппарат сможет совершать перелеты на несколько тысяч километров без дозаправки, садиться не только на воду, но и на любую ровную поверхность.