Ремонт фонтана «Годы войны» завершат весной 2019 года

Рабочие восстанавливают гранитную облицовку фонтанного комплекса «Годы войны», который был закрыт на ремонт 1 октября. Завершить преображение объекта планируют к весне 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он напомнил, что расположенный вдоль Кутузовского проспекта фонтан, был заложен в 1982 году и закончен к 50-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Весь комплекс включает в себя пять гидрокаскадов, символизирующих пять лет войны.

Перед началом ремонта фонтан обследовали и выявили множественные дефекты. В их числе нарушение герметичности чаш и разрушение основного покрытия.

"Работы по ремонту чаш выполнены, их накрыли специальными конструкциями в целях сохранности в зимний период. Сейчас ведутся работы по восстановлению гранитной облицовки", — сказал Бирюков.