Родители пожаловались на «платный» новогодний утренник в детском саду на Урале

Новогодний утренник в одном из детских садов Челябинска стал платным, рассказали местному сайту 74.ru родители воспитанников учреждения.

По их словам, недавно представитель руководства детсада №10 написал в родительском чате, что для проведения утренника была нанята определенная фирма, ее смена на другую не обсуждается, а услуги аниматоров будут стоить родителям каждого ребенка по 200 рублей.

«В прошлом году проблем с утренником не возникало — наша воспитательница нарядилась снеговиком, было весело, дети счастливы», — отметила одна из собеседниц издания.

Теперь же, по ее словам, родителей «жестко» предупредили, что их дети не попадут на утренник, если они не сдадут деньги.

Между тем заведующая 10-м детсадом Светлана Паюсова заявила сайту, что праздник будет бесплатным. Одновременно с этим она заявила, что «оплата услуг — необязательное требование».

Противоречиво Паюсова объяснила и появление профессиональных аниматоров. По ее словам, фирма предложила свои услуги руководству детсада сама. Согласие же оплатить их было дано, так как раньше детей «не очень профессионально» развлекали «занятые другим делом» воспитатели.

При этом в предыдущем предложении Паюсова заявляла, что в предыдущие годы на утренниках выступали актеры театра.