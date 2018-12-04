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В Крыму рассказали о переговорах с Украиной об обмене капитанами 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россия ведет переговоры с Украиной об обмене удерживаемого в этой стране капитана керченского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, передает РИА Новости.
— В настоящее время капитан «Норда» Горбенко находится на территории Украины. Сейчас идут переговоры о его обмене на капитана «ЯМК», — сообщила Тимофеева на заседании комитета Совета Федерации.
Напомним, керченский сейнер «Норд» был незаконно задержан украинскими пограничниками 25 марта нынешнего года и под конвоем доставлен в один из портов соседнего государства на Азовском море. Свыше семи месяцев большую часть экипажа незаконно удерживали на Украине, требуя от моряков публичного отказа от российского гражданства. Только в конце октября керченские моряки смогли вернуться домой. Капитан «Норда» Владимира Горбенко до сих пор находится под арестом на территории Украины.
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» задержано российскими пограничниками 4 мая нынешнего года за браконьерство в исключительной экономической зоне РФ. На борту были обнаружены запрещенные к вылову 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран. К сожалению, 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях.
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Комментарии
Совет Федерации , Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Республика Крым
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