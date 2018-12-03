Федосеева-Шукшина и Алибасов купили дом

Стоимость дома и другие детали газета не уточняет. Алибасов заявил о планах обустроить огород весной, а Федосеева-Шукшина хочет посадить сирень и цветы.

По данным «КП», медовый месяц молодожены проведут в Финляндии.

Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году.

Алибасов заявлял, что они с Федосеевой-Шукшиной «резвились» 20 лет, а потом решили, что настало время оформить отношения.