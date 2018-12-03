Федосеева-Шукшина и Алибасов купили дом 

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина после свадьбы приобрели дом в Подмосковье и купили билеты в свадебное путешествие. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Стоимость дома и другие детали газета не уточняет. Алибасов заявил о планах обустроить огород весной, а Федосеева-Шукшина хочет посадить сирень и цветы.
По данным «КП», медовый месяц молодожены проведут в Финляндии.
Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году.
Алибасов заявлял, что они с Федосеевой-Шукшиной «резвились» 20 лет, а потом решили, что настало время оформить отношения.
Алибасов рассказал «Московскому комсомольцу», что после свадьбы у каждого из них останется свое пространство и отдельная жилплощадь.