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Боярский потребовал вернуть цензуру 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Боярский заявил, что поддерживает любую цензуру в России, и призвал учредить в стране худсоветы по примеру СССР. Об этом сообщает "Лента.ру".
По мнению Боярского, любое произведение искусства должны предварительно просматривать профессионалы, которые смогут решить, достойно ли оно российского зрителя.
Актер заявил в интервью "Дождю", что в худсоветы должны войти «лучшие умы» России, которые будут оценивать произведения по критериям «ум, честь и совесть». По его мнению, заняться такой работой могли бы актеры Валентин Гафт и Алиса Фрейндлих, а также режиссер Галина Волчек.
Боярский пожаловался на «количество дерьма» в искусстве: плохую музыку, мат, дешевые пьесы и «непозволительные» трактовки произведений классиков.
Актер привел в качестве примера еще не вышедший фильм, в котором «Карлсон летал голый за Фрекен Бок».
Боярский назвал себя «очень злым» консерватором, который ненавидит все новое, так как оно разрушительно.
Ранее за введение цензуры выступили несколько депутатов Госдумы, сообщал «Царьград». По их мнению, такая мера необходима из-за передач на российском телевидении. Депутата от ЛДПР Александра Шерина возмутило, что в современных телешоу показывают «отвратительных альфонсов», которые фиктивно женятся на пожилых женщинах. Член фракции КПРФ Сергей Гаврилов допустил введение прямой цензуры ради того, чтобы программы по ТВ можно было показать детям.
Комментарии
Валентин Гафт , Алиса Фрейндлих , Сергей Гаврилов , Александр Шерин , Михаил Боярский , Галина Волчек , Госдума , КПРФ , ЛДПР , Царьград ТВ , Другое
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