Боярский потребовал вернуть цензуру

Актер Михаил Боярский заявил, что поддерживает любую цензуру в России , и призвал учредить в стране худсоветы по примеру СССР. Об этом сообщает "Лента.ру".

По мнению Боярского, любое произведение искусства должны предварительно просматривать профессионалы, которые смогут решить, достойно ли оно российского зрителя.

Боярский пожаловался на «количество дерьма» в искусстве: плохую музыку, мат, дешевые пьесы и «непозволительные» трактовки произведений классиков.

Актер привел в качестве примера еще не вышедший фильм, в котором «Карлсон летал голый за Фрекен Бок».

Боярский назвал себя «очень злым» консерватором, который ненавидит все новое, так как оно разрушительно.