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Anime11Esports прошла в североамериканскую квалификацию к майнору. За команду выступили три игрока из СНГ 

CyberSport.ru 2 часа назад
Anime11Esports Александра Flow Сазонова и test321 Квина CCnC Каллахана преодолели открытую квалификацию к The Bucharest Minor для Северной Америки. Кроме Сазонова за Anime11Esports выступают еще два представителя СНГ — Sonic и Shisui.
В закрытых отборочных для Северной Америки поучаствуют четыре команды. Организаторы пригласили compLexity Gaming и TEAM TEAM Майкла ixmike88 Ганнама. Коллективы выступят в сетке формата double-elimination с матчами до двух побед. Встречи пройдут 3-4 декабря. Победитель попадет на LAN-финал.
Ранее Valve забрала слоты у команд, которые квалифицировались на турниры в чужих регионах. Организаторы майнора отозвали слот у китайского коллектива Zeus Gaming, которая прошла открытые отборочные для Юго-Восточной Азии, а представители The Chongqing Major дисквалифицировали американский микс test321 (ex-pain X) — он вышел на мейджор от Южной Америки.
The Bucharest Minor пройдет с 9 по 13 января 2019 года. Восемь команд разыграют $300 тыс. и 500 очков DPC. Победитель турнира также получит слот на The Chongqing Major, который начнется 19 января в Китае.

Anime11Esports

Дэнни iAnnihilate Коут
Сергей Shisui Корень
Александр Flow Сазонов
Леонид Sonic Кузьменков
Исаак Venom Кемптон

Сетка отборочных для Северной Америки:

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