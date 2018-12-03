Anime11Esports прошла в североамериканскую квалификацию к майнору. За команду выступили три игрока из СНГ

Anime11Esports Александра Flow Сазонова и test321 Квина CCnC Каллахана преодолели открытую квалификацию к The Bucharest Minor для Северной Америки. Кроме Сазонова за Anime11Esports выступают еще два представителя СНГ — Sonic и Shisui.

В закрытых отборочных для Северной Америки поучаствуют четыре команды. Организаторы пригласили compLexity Gaming и TEAM TEAM Майкла ixmike88 Ганнама. Коллективы выступят в сетке формата double-elimination с матчами до двух побед. Встречи пройдут 3-4 декабря. Победитель попадет на LAN-финал.

Ранее Valve забрала слоты у команд, которые квалифицировались на турниры в чужих регионах. Организаторы майнора отозвали слот у китайского коллектива Zeus Gaming, которая прошла открытые отборочные для Юго-Восточной Азии, а представители The Chongqing Major дисквалифицировали американский микс test321 (ex-pain X) — он вышел на мейджор от Южной Америки.

The Bucharest Minor пройдет с 9 по 13 января 2019 года. Восемь команд разыграют $300 тыс. и 500 очков DPC. Победитель турнира также получит слот на The Chongqing Major, который начнется 19 января в Китае.

Anime11Esports

Дэнни iAnnihilate Коут

Сергей Shisui Корень

Александр Flow Сазонов

Леонид Sonic Кузьменков

Исаак Venom Кемптон

Сетка отборочных для Северной Америки: