Депутат Рады рассказал о «большой беде» из-за Порошенко

По его словам, данная ситуация является «большой бедой» для Украины.

Он также добавил, что инцидент в Керченском проливе был выгоден для Порошенко.

Мураев подчеркнул, что президенту Украины не удалось добиться желаемого результата при провокации в Черном море.

Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к жителям Украины с призывом «держать порох сухим».