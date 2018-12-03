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СК расследует инцидент с группой "Чайф"
СК расследует инцидент с группой "Чайф"

На станции метро в Екатеринбурге обнаружили труп 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге на лестнице, ведущей к станции метро «Проспект Космонавтов», прохожие обнаружили труп. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидцев, пожилой мужчина упал на лестнице. «Это явно не бомж и не алкаш», «Это мужчина, вроде как взрослый достаточно», «Это пожилая женщина», — делятся увиденным граждане. Также пользователи добавляют, что труп уже лежал в метро в 7:30.
Добавим, что место, где лежит человек огородили лентой, на месте дежурят сотрудники полиции.
Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России полковник юстиции Игорь Юдин, информация о произошедшем поступила в следственный отдел после 8 часов утра. На место происшествия организован выезд следователя СКР для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, смерть мужчины носит некриминальный характер.
Фото: группа«Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте
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СКР , Другое , Происшествия , Екатеринбург
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