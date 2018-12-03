На станции метро в Екатеринбурге обнаружили труп

Екатеринбурге на лестнице, ведущей к станции метро «Проспект Космонавтов», прохожие обнаружили труп. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидцев, пожилой мужчина упал на лестнице. «Это явно не бомж и не алкаш», «Это мужчина, вроде как взрослый достаточно», «Это пожилая женщина», — делятся увиденным граждане. Также пользователи добавляют, что труп уже лежал в метро в 7:30.

Добавим, что место, где лежит человек огородили лентой, на месте дежурят сотрудники полиции.

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России полковник юстиции Игорь Юдин, информация о произошедшем поступила в следственный отдел после 8 часов утра. На место происшествия организован выезд следователя СКР для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, смерть мужчины носит некриминальный характер.

Фото: группа«Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте