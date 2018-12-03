Глава MI6 в понедельник призовет РФ перестать «недооценивать» Британию

Глава Службы британской внешней разведки MI6 Алекс Янгер в понедельник призовет Россию перестать «недооценивать» Великобританию и ее союзников, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на речь главы службы, которая будет произнесена в понедельник. По данным издания, глава MI6 призовет Россию или любое другое государство, которое «намерено пошатнуть» жизненный уклад британцев, перестать «недооценивать» решительность и способности Британии и ее союзников, передает РИА Новости

Газета также отмечает, что Янгер подчеркнет важность укрепления связей Великобритании в области безопасности с союзниками из Европы в преддверии Brexit. По данным газеты, глава разведки подчеркнет, что многочисленные атаки на континент, инспирированные террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), были пресечены благодаря сотрудничеству разведывательных служб.

Глава MI6, выступая перед студентами шотландского университета Сент-Эндрюс, также призовет новое поколение «сделать шаг навстречу» службе разведки, независимо от их происхождения.