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В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ 

RT на русском + ещё 127 15 декабря 2018
Фото: Украина.ру
Украинские военные пять раз за сутки обстреляли позиции самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сёл Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр», — отмечается в сообщении.
Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия.
В сентябре ФАН сообщало, что в Минске состоялись переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
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