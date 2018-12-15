В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ

Украинские военные пять раз за сутки обстреляли позиции самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сёл Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр», — отмечается в сообщении.

Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия.

В сентябре ФАН сообщало, что в Минске состоялись переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.