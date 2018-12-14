Украинские силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило 21 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра, при обстрелах также использовалось стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.