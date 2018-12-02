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Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 110 человек 

РИА Новости + ещё 24 2 часа назад
Фото: © Sputnik
Во время беспорядков в Париже пострадали, по последним данным, 110 человек, один из протестующих находится в реанимации, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, среди пострадавших — двадцать полицейских.
В ходе акции протеста "желтых жилетов" во французской столице задержаны более 260 человек. Протест сопровождался столкновениями демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей.
Всего были зафиксированы 187 возгораний. Подожжены шесть зданий.
Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе жестко осудил насилие и заявил, что ответственные за беспорядки будут установлены и предстанут перед судом.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп из-за продолжающихся беспорядков отменил визит на конференцию по климату в Польше.
Он попросил министра экологии Франсуа де Рюжи возглавить французскую делегацию.
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МВД , Другое , Франция
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