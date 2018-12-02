Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 110 человек

Во время беспорядков в Париже пострадали, по последним данным, 110 человек, один из протестующих находится в реанимации, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, среди пострадавших — двадцать полицейских.

В ходе акции протеста "желтых жилетов" во французской столице задержаны более 260 человек. Протест сопровождался столкновениями демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей.

Всего были зафиксированы 187 возгораний. Подожжены шесть зданий.

Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе жестко осудил насилие и заявил, что ответственные за беспорядки будут установлены и предстанут перед судом.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп из-за продолжающихся беспорядков отменил визит на конференцию по климату в Польше.

Он попросил министра экологии Франсуа де Рюжи возглавить французскую делегацию.