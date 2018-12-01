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Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях 

Российская Газета + ещё 26 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Корреспондент RT France Люка Леже получил ранение в ходе трансляции с Елисейских полей в Париже о столкновениях протестующих с полицией. По предварительным данным, в него попала резиновая пуля. Об этом сообщила руководитель телеканала RT France Ксения Федорова.
"Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, ему оказывается необходимая помощь", — написала Федорова в Twitter.
По ее словам, стражи порядка разогнали часть манифестантов на боковые улицы и применили слезоточивый газ.
Между тем в центре Парижа на митинг вновь вышли «желтые жилеты». Активисты объявили 1 декабря третьим по счету днем общенациональных действий против роста цена на автомобильное топливо. Полиция задержала свыше 80 нарушителей общественного порядка.
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Ксения Федорова , Russia Today , Другое
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