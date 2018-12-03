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Возможная преемница Меркель прокомментировал предложение об отказе от «Северного потока — 2» 

Rambler News Service + ещё 26 54 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
Генеральный секретарь немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает предложение об отмене строительства газопровода «Северный поток — 2» излишне радикальным, сообщает агентство Reuters.
«Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала публичной телекомпании ARD, что «слишком радикально» отказаться от политической поддержки проекта», — отмечает агентство.
При этом, по ее словам, Германия может снизить объемы поставок через этот трубопровод. Генсек ХДС добавила, что Россия оставалась поставщиком газа в Германию даже во времена «холодной войны».
Аннегрет Крамп-Карренбауэр — один из потенциальных кандидатов на пост председателя ХДС, который сейчас занимает Ангела Меркель.
Ранее Европарламент [подготовил] (https://rns.online/energy/V-Evroparlamente-predlozhili-otkazatsya-ot-soglasheniya-o-partnerstve-s-Rossiei-2018-12-01/) проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Документ опубликован на сайте комитета по иностранным делам Европарламента. Автором документа выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете. В проекте резолюции также обозначается позиция Европарламента по «Северному потоку-2».
«Подчеркивает, что Россия и ЕС останутся основными экономическими партнерами в обозримом будущее, но Nord Stream 2 усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС, и поэтому его необходимо остановить», — поясняет автор инициативы.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
5 сентября компания Nord Stream 2 начала укладку труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.
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Комментарии
Ангела Меркель , Сандра Калниете , ЕС , Европарламент , Reuters , Другое , В мире , Европа , Политика , Экономика , Германия
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