В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от «Северного потока-2»

Германии спорят, стоит ли отказываться от «Северного потока — 2». В думском комитете по энергетике заявили о том, что Россия доказала, что является надежным поставщиком, а немецкие власти заинтересованы в строительстве.

Ранее немецкие политики выступили с предложением отказаться от участия в «Северном потоке-2». В частности, глава минздрава Германии Йенс Шпан, кандидат на должность главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что он может стать рычагом давления.

Однако глава ХДС и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против отказа от проекта. Она считает, что одна из возможностей разрядить ситуацию — это отрегулировать объемы поставок через трубопровод, однако выход немецких компаний из проекта неприемлем.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских , которого цитирует RT, подчеркнул, что Россия имеет репутацию надежного поставщика углеводородов. Наша страна доказала, что всегда выполняет свои обязательства.

— Это является важным для европейских стран, потому что, конечно, они заинтересованы в бесперебойном снабжении. Правительство Германии и других европейских стран активно поддерживает и «Северный поток-2», и «Турецкий поток», которые являются гарантией надежного и полного объема по договору поставок в Европу, — отметил Ананских.

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Уже построено суммарно 300 км.