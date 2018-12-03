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Кандидат на пост Меркель оценила «Северный поток-2» 

Lenta.ru + ещё 35 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Кандидат на пост председателя немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), а ныне ее генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала свою оценку строительству газопровода «Северный поток-2». Ее она высказала в эфире телеканала ARD, передает РИА Новости.
По словам политика, предложения отменить проект и отказаться от его поддержки — это чрезмерно жесткие, «слишком радикальные» меры. В то же время она считает, что Германия может снизить объемы поставок газа через трубопровод.
Крамп-Карренбауэр в этой связи отметила, что Россия оставалась поставщиком газа в Германию даже во времена холодной войны.
Генсек ХДС является одним из трех главных кандидатов на пост председателя партии. Вместе с ней за должность бороться будут бывший глава фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.
Германия, чьи компании — Uniper и Wintershall — являются инвесторами «Северного потока-2», традиционно выступает в защиту проекта. В конце ноября министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер заявлял, что газопровод в любом случае должен быть достроен.
Против реализации «Северного потока-2» выступают Украина, Польша (которая также претендует на транзит российского газа по своей территории) и США (которые собираются поставлять свой газ в Европу). Трубопровод свяжет Россию с Западной Европой, он должен заработать в конце 2019 года.
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Бундестаг , РИА Новости , Другое , В мире , Европа , Политика , Экономика , Германия
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