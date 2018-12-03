Кандидат на пост Меркель оценила «Северный поток-2»

Кандидат на пост председателя немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), а ныне ее генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала свою оценку строительству газопровода «Северный поток-2». Ее она высказала в эфире телеканала ARD, передает РИА Новости

По словам политика, предложения отменить проект и отказаться от его поддержки — это чрезмерно жесткие, «слишком радикальные» меры. В то же время она считает, что Германия может снизить объемы поставок газа через трубопровод.

Крамп-Карренбауэр в этой связи отметила, что Россия оставалась поставщиком газа в Германию даже во времена холодной войны.

Генсек ХДС является одним из трех главных кандидатов на пост председателя партии. Вместе с ней за должность бороться будут бывший глава фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Германия, чьи компании — Uniper и Wintershall — являются инвесторами «Северного потока-2», традиционно выступает в защиту проекта. В конце ноября министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер заявлял, что газопровод в любом случае должен быть достроен.

Против реализации «Северного потока-2» выступают Украина, Польша (которая также претендует на транзит российского газа по своей территории) и США (которые собираются поставлять свой газ в Европу). Трубопровод свяжет Россию с Западной Европой, он должен заработать в конце 2019 года.