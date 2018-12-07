Главой ХДС стала преемница Меркель — Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Что это значит для России?

Преемницей Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза стала ее ставленница, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое решение принял в пятницу, 7 декабря, съезд ХДС в немецком Гамбурге.

Новый лидер ХДС в ходе предвыборной кампании заявляла, в том числе, о необходимости ужесточения санкций в отношении России за инцидент в Керченском проливе. Она предлагала запретить российским судам, идущим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Но это вовсе не значит, что Крамп-Карренбауэр сохранит жесткую линию, если придет к власти в Германии. Говорит немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар журналист, политолог «Если она сядет в кресло канцлера, будет нести ответственность за политику такой страны, как Германия , фактически ответственность за Европу, конечно, она должна будет вести реальную политику, должны быть совсем другая информация, другие советники, которые будут понимать всю сложность ситуации, сложность в отношениях Германии и Европы с Россией. Конечно, она, став председателем партии, сейчас представилась, как человек, который считает, что Меркель слишком мягко говорит с Владимиром Путиным . Надо сказать, что г-жа Крамп-Карренбауэр с Путиным сейчас встречаться не будет, потому что она не будет занимать должность в правительстве, но она будет входить в эту большую игру, политику, шаг за шагом, она будет появляться на высокопоставленных каких-то совещаниях, встречах, в том числе международных. Мне кажется, она будет учиться, потому что у нее опыта во внешней политике просто нет. И я бы не делал из этих высказываний по поводу жесткости в отношении России или в том, что нужно пересмотреть „Северный поток“, какую-то драму сейчас. Просто нужно учитывать, что, видимо, в Германии сейчас опять идет похолодание в отношении России, и можно эту ситуацию исправлять».

Чего ожидать от нового лидера ХДС? Отвечает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Федор Лукьянов председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» «Из всех возможных вариантов возобладал наименее радикальный. Все кандидаты, включая ее, говорили о необходимости перемен, но она более склонна к преемственности, чем два ее соперника. Что касается вопроса о России, то ожидать каких-то существенных улучшений в связи со сменой руководства партии и потенциально правительства, думаю, не стоит. Госпожа Крамп-Карренбауэр уже успела высказаться весьма жестко в отношении России. Как раз вот сейчас во время кампании, которую она вела. Попались керченские события, и она весьма задорно призвала ужесточить давление, отказаться от приема российских кораблей. Вообще я думаю, что Меркель, когда она окончательно покинет пост главы правительства, мы будем вспоминать, как человека гораздо более осторожного, чем вот это новое поколение. Потому что все-таки она, не питая особых симпатий ни к Путину, ни к России, занимала всегда, как и во всем остальном, позицию консервативного выжидания. В этом плане, кстати говоря, они с Путиным, на самом деле, психологически довольно похожи. Новое поколение склонно к более резкому формулированию позиций, что, в общем, понятно, потому что в обществах европейских и в Германии, в том числе, явно накопилась усталость от вот этого достаточно неартикулированного центризма».

Новая глава ХДС не только призывала к суровым мерам против России после керченского инцидента. Одновременно она называла чрезмерно жестким отказ от политической поддержки «Северного потока — 2».

По ее словам, действия России в Керченском проливе еще больше усилят опасения и негативное отношение целого ряда восточноевропейских стран ЕС к строительству трубопровода, и Германии придется считаться с этим. Аннегрет Крамп-Карренбауэр надеется на возможность ограничивать будущие объемы российского газа в европейских трубах.

Сама Меркель заявила ранее, что уйдет из большой политики в 2021 году, когда истечет срок ее полномочий на посту канцлера. Политик возглавляла ХДС 18 лет, а правительством она руководит с 2005 года.