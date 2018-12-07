Преемницей Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза стала ее ставленница, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое решение принял в пятницу, 7 декабря, съезд ХДС в немецком Гамбурге.
Новый лидер ХДС в ходе предвыборной кампании заявляла, в том числе, о необходимости ужесточения санкций в отношении России за инцидент в Керченском проливе. Она предлагала запретить российским судам, идущим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.
Но это вовсе не значит, что Крамп-Карренбауэр сохранит жесткую линию, если придет к власти в Германии. Говорит немецкий политолог Александр Рар:
Александр Рар журналист, политолог «Если она сядет в кресло канцлера, будет нести ответственность за политику такой страны, как Германия, фактически ответственность за Европу, конечно, она должна будет вести реальную политику, должны быть совсем другая информация, другие советники, которые будут понимать всю сложность ситуации, сложность в отношениях Германии и Европы с Россией. Конечно, она, став председателем партии, сейчас представилась, как человек, который считает, что Меркель слишком мягко говорит с Владимиром Путиным. Надо сказать, что г-жа Крамп-Карренбауэр с Путиным сейчас встречаться не будет, потому что она не будет занимать должность в правительстве, но она будет входить в эту большую игру, политику, шаг за шагом, она будет появляться на высокопоставленных каких-то совещаниях, встречах, в том числе международных. Мне кажется, она будет учиться, потому что у нее опыта во внешней политике просто нет. И я бы не делал из этих высказываний по поводу жесткости в отношении России или в том, что нужно пересмотреть „Северный поток“, какую-то драму сейчас. Просто нужно учитывать, что, видимо, в Германии сейчас опять идет похолодание в отношении России, и можно эту ситуацию исправлять».
Чего ожидать от нового лидера ХДС? Отвечает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:
Федор Лукьянов председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» «Из всех возможных вариантов возобладал наименее радикальный. Все кандидаты, включая ее, говорили о необходимости перемен, но она более склонна к преемственности, чем два ее соперника. Что касается вопроса о России, то ожидать каких-то существенных улучшений в связи со сменой руководства партии и потенциально правительства, думаю, не стоит. Госпожа Крамп-Карренбауэр уже успела высказаться весьма жестко в отношении России. Как раз вот сейчас во время кампании, которую она вела. Попались керченские события, и она весьма задорно призвала ужесточить давление, отказаться от приема российских кораблей. Вообще я думаю, что Меркель, когда она окончательно покинет пост главы правительства, мы будем вспоминать, как человека гораздо более осторожного, чем вот это новое поколение. Потому что все-таки она, не питая особых симпатий ни к Путину, ни к России, занимала всегда, как и во всем остальном, позицию консервативного выжидания. В этом плане, кстати говоря, они с Путиным, на самом деле, психологически довольно похожи. Новое поколение склонно к более резкому формулированию позиций, что, в общем, понятно, потому что в обществах европейских и в Германии, в том числе, явно накопилась усталость от вот этого достаточно неартикулированного центризма».
Новая глава ХДС не только призывала к суровым мерам против России после керченского инцидента. Одновременно она называла чрезмерно жестким отказ от политической поддержки «Северного потока — 2».
По ее словам, действия России в Керченском проливе еще больше усилят опасения и негативное отношение целого ряда восточноевропейских стран ЕС к строительству трубопровода, и Германии придется считаться с этим. Аннегрет Крамп-Карренбауэр надеется на возможность ограничивать будущие объемы российского газа в европейских трубах.
Сама Меркель заявила ранее, что уйдет из большой политики в 2021 году, когда истечет срок ее полномочий на посту канцлера. Политик возглавляла ХДС 18 лет, а правительством она руководит с 2005 года.